Συρία: Οι Κούρδοι ελπίζουν ότι η υποστήριξη του Ισραήλ δεν θα μείνει μόνο στα λόγια

Στις 18 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ συναντήθηκε με τον Γενς Πλότνερ, Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου της Γερμανίας. «Τόνισα ότι η διεθνής κοινότητα έχει ρόλο στην προστασία των μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της κουρδικής μειονότητας που δέχεται επιθέσεις και απειλές αυτές τις μέρες», είπε ο Σαάρ. Πολλοί Κούρδοι στη Συρία ελπίζουν ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει απλώς δηλώσεις σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζουν τώρα στη Συρία αναφέρει η Jerusalem Post. Σε συζητήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πολλοί έδωσαν έμφαση στο ερώτημα εάν το Ισραήλ θα κάνει κάτι για να τους βοηθήσει, ενώ η περιοχή βρίσκεται στο χείλος της σύρραξης.



Στην ανατολική Συρία, πολλοί Κούρδοι φοβούνται σήμερα ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί το χάος στη Συρία για να εξαπολύσει επίθεση σε πόλεις όπως το Κομπάνι και άλλες περιοχές όπου υπάρχει κουρδικός πληθυσμός. Το έχουν ξαναδεί αυτό. Το 2018, η Τουρκία επιτέθηκε στην κουρδική περιοχή του Αφρίν στη βόρεια Συρία, εξαπολύοντας πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τουρκία στη Συρία για να εφορμήσουν στα κουρδικά χωριά και να εκδιώξουν περισσότερους από 150.000 Κούρδους. Αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σκηνές και κατεστραμμένες κατοικίες κοντά στο Ταλ Ριφάατ, κοντά στο Χαλέπι. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024, μετά την απελευθέρωση του Χαλεπίου από τις δυνάμεις του Άσαντ, οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία πολιτοφυλακές επιτέθηκαν στους εκτοπισμένους από τους Κούρδους στο Ταλ Ριφάατ, αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν ξανά.



Οι Κούρδοι έχουν πλέον εκκαθαριστεί εθνοτικά από την Αφρίν, περιοχές κοντά στο Χαλέπι, καθώς και σε περιοχές της Σερεκανίγιε στη βόρεια Συρία. Υπάρχουν πολλές άλλες πόλεις στη βορειοανατολική Συρία που έχουν μεγάλη κουρδική παρουσία και ελπίζουν ότι δεν θα δεχθούν επίθεση. Ωστόσο, οι επιθέσεις έχουν ήδη ξεκινήσει στις παρυφές αυτών των περιοχών.



Το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Συρίας διοικείται από την Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας (AANES) και τις ένοπλες δυνάμεις της, τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF). Οι SDF ιδρύθηκαν με την υποστήριξη των ΗΠΑ το 2015 για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ISIS (Ισλαμικό Κράτος). Οι SDF περιλαμβάνουν Άραβες, Χριστιανούς και άλλες ομάδες, αλλά το κύριο «συστατικό» τους είναι Κούρδοι μαχητές. Αυτοί οι μαχητές νίκησαν το ISIS στο μεγαλύτερο μέρος της Συρίας το 2019 μετά από χρόνια σκληρών μαχών. Ωστόσο, η Τουρκία αντιτίθεται στις SDF και κατηγορεί την οργάνωση ότι συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική ομάδα. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι πολεμά την «τρομοκρατία» στη Συρία, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι SDF έχουν απειλήσει ποτέ την Τουρκία. Στον πόλεμό της εναντίον των SDF στη Συρία, η Τουρκία έχει καταφύγει σε υποστηρικτικές εξτρεμιστικές πολιτοφυλακές, τις οποίες αποκαλεί Συριακό Εθνικό Στρατό (SNA). Στην πραγματικότητα, το SNA αποτελείται από ένα σωρό μικρές ομάδες, πολλές από τις οποίες είναι γνωστές για τις απαγωγές γυναικών, τη σύλληψη ομήρων και δολοφονίες. Το SNA θυμίζει τις τακτικές της Χαμάς από πολλές απόψεις. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, η Άγκυρα υποστηρίζει επίσης τη Χαμάς και φιλοξενεί τα μέλη της.



Σήμερα, οι SDF ελέγχουν περιοχές κατά μήκος των τουρκικών συνόρων, όπως η πόλη Κομπάνι, το Καμισλί και το Ντερίκ. Ελέγχει επίσης το εσωτερικό της ανατολικής Συρίας, όπως πόλεις όπως η Χασάκε και η πρώην πρωτεύουσα του ISIS, Ράκα. Σε συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις, οι SDF ελέγχουν επίσης την ανατολική όχθη του ποταμού Ευφράτη. Αυτή είναι μια μεγάλη περιοχή προς έλεγχο και οι SDF αντιμετωπίζουν πολλές απειλές, μεταξύ άλλων από την Τουρκία, το SNA, καθώς και από πυρήνες του ISIS. Επιπλέον, οι SDF πρέπει να εξετάσουν τι θα κάνουν στη συνέχεια με τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό. Σε αντίθεση με το SNA που υποστηρίζεται από την Τουρκία, η ομάδα που εισήλθε στη Δαμασκό δεν ήταν τόσο σκληρή με τους Κούρδους. Ο Άχμεντ Σάρα, ο επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, δήλωσε ανοιχτά ότι οι Κούρδοι είναι μέρος της Συρίας. Τουλάχιστον δηλώνει ότι θέλει μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς.



Στην ανατολική Συρία, οι Κούρδοι και οι SDF υφίστανται καθημερινές επιθέσεις. Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές, και το SNA χρησιμοποιεί πυροβολικό και όλμους για να στοχεύσει πόλεις. Ένα βασικό φράγμα στον Ευφράτη που ονομάζεται Τισρίν απειλείται επίσης από το SNA. Επιπλέον, οι SDF αποσύρθηκαν από τη Μανμπίτζ, μια πόλη που απελευθέρωσε από το ISIS το 2016. Τώρα, οι κάτοικοί της διαμαρτύρονται ότι τους παρενοχλεί το SNA.

Ποιος θα στοιχηθεί με τους Κούρδους στη Συρία;

Οι Κούρδοι στη Συρία αναρωτιούνται αν το Ισραήλ θα μείνει πέρα από τα θετικά σχόλια που υποδηλώνουν υποστήριξη προς αυτούς. Ρωτούν «θα μας σώσει το Ισραήλ;». Λένε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να εξετάσει την εναέρια υποστήριξη των SDF. Ανησυχούν ότι η Τουρκία και το Κατάρ θα απειλήσουν την ανατολική Συρία υποστηρίζοντας ομάδες που είναι παρόμοιες με τη Χαμάς, στην ουσία κάνοντας ό,τι περίπου έκαναν υποστηρίζοντας τη Χαμάς πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Ορισμένες πηγές ελπίζουν ότι υπάρχει ήδη συντονισμός, είτε μεταξύ του Ισραήλ και των SDF είτε μεταξύ του Ισραήλ και του Συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο οποίος υποστηρίζει τις SDF. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που θέτουν οι Κούρδοι είναι εάν το Ισραήλ θα κάνει κάτι. Το «κάτι» δεν είναι πάντα ξεκάθαρο, αλλά ελπίζουν ότι η υποστήριξη του Ισραήλ θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία της κουρδικής μειονότητας στην ανατολική Συρία. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός που σέβεται η Άγκυρα στην ανατολική Συρία. Οι ΗΠΑ έχουν εργαστεί για βραχυπρόθεσμες εκεχειρίες, ωστόσο το SNA συνεχίζει να επιτίθεται, και η Άγκυρα συνεχίζει τις επιθέσεις με drones. Στην ουσία, οι SDF δεν ήταν ποτέ αυτές που σήκωσαν το όπλο, είναι μια μονομερής επίθεση από πλευράς Άγκυρας και SNA.



Οι SDF ήταν μια απίστευτα αποτελεσματική δύναμη κατά του ISIS. Ωστόσο, η δουλειά τους με τις ΗΠΑ τους έχει βάλει στο επίκεντρο. Αυτό οδήγησε την Άγκυρα να θέλει να απαλλάξει την ανατολική Συρία από τις SDF και έτσι να σκοτώσει δύο πουλιά με μια πέτρα, βγάζοντας και τον αμερικανικό στρατό από τη Συρία. Για χρόνια, η Τουρκία συντονιζόταν με το Ιράν και τη Ρωσία για την πολιτική στη Συρία. Τώρα, οι Ρώσοι και οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει τη Συρία. Αυτό αφήνει την Τουρκία με άνευ προηγουμένου επιρροή. Νομίζει ότι έχει ελεύθερο χέρι.



Οι Κούρδοι στο Κομπάνι ανησυχούν. Αυτή η πόλη άντεξε μια βίαιη επίθεση και πολιορκία του ISIS το 2014-2015. Οι Κούρδοι κράτησαν το ISIS και πήραν πίσω την πόλη. Η πόλη έγινε σύμβολο της κουρδικής ενότητας. Είναι στα σύνορα με την Τουρκία, και η Τουρκία δεν βοήθησε κατά του ISIS. Ωστόσο, σε μια σπάνια στιγμή που επέτρεψε κάποια υποστήριξη, η Άγκυρα επέτρεψε στους Κούρδους Πεσμεργκά από το βόρειο Ιράκ να περάσουν για να βοηθήσουν τους Κούρδους στο Κομπάνι. Ωστόσο, στα χρόνια που πέρασαν, η Άγκυρα έχτισε ένα τείχος στα σύνορα και βασικά πολιόρκησε την ανατολική Συρία. Η Άγκυρα εκμεταλλεύεται τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ και τις φιλίες της στη Δύση για να κάνει κάποιους «να κάνουν τα στραβά μάτια» σε σχέση με την ανατολική Συρία. Για παράδειγμα, ενώ κάποιοι καταδικάζουν το Ισραήλ για την κατάληψη μιας ουδέτερης ζώνης στο Γκολάν, γίνεται πολύ λίγος λόγος για την κατοχή από την Τουρκία ενός τμήματος της βόρειας Συρίας. Τώρα, η Άγκυρα μπορεί να προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα εδάφη. Η υποστήριξη του Ισραήλ προς τους Κούρδους είναι ουσιαστική αυτή τη στιγμή, επισήμαναν κουρδικές φωνές.

