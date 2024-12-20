Πούτιν ο «μονομάχος», αλλά κατά τον Ζελένσκι «βλάκας»

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, παραχώρησε χθες, Πέμπτη, την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αλλά και Ρώσων πολιτών επί 4 ώρες και 31 λεπτά. Όσο μιλούσε πίσω του σε μία οθόνη φαινόταν ο χάρτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων και των προσαρτημένων εδαφών της Ουκρανίας.

Ήταν άνετος και γεμάτος αυτοπεποίθηση. Εμφανίστηκε δε για ακόμη μία φορά ως ο άνθρωπος που έχει όλες τις απαντήσεις, ενώ δεν φοβήθηκε να κάνει ακόμη και επίδειξη χιούμορ.

Ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου NBC, Κιρ Σίμονς, τον πίεσε – σχεδόν αποτολμώντας να τον «κολλήσει στον τοίχο», λέγοντας του πως «έχετε αποτύχει να πετύχετε τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής της σας επιχείρησης, μεγάλος αριθμός Ρώσων έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένου και ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα και ο ηγέτης της Συρίας, τον οποίο εσείς υποστηρίζατε, έχει ανατραπεί» και άρα «όταν θα αντιμετωπίσετε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Τραμπ, εσείς θα είστε ο αδύναμος ηγέτης» – ο πρόεδρος της Ρωσίας μιμήθηκε το διάσημο περιστατικό με τον Αμερικανό συγγραφέα Μαρκ Τουέιν για να απαντήσει. «Οι φήμες περί θανάτου μου είναι κάπως υπερβολικές», είπε σαν άλλος «πατέρας» του Τομ Σόγιερ με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στον εν εξελίξει πόλεμο με τον ίδιο να δηλώνει ανοικτός σε συνομιλίες υπό τον όρο ότι θα ληφθούν υπόψιν τα δεδομένα στο έδαφος, ότι αυτές θα διεξαχθούν με βάση τις Συμφωνίες στην Κωνσταντινούπολη και εφόσον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νομιμοποιηθεί εκ νέου με εκλογές πρόεδρος της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, δήλωνε ανοικτός σε συμβιβασμούς για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δίχως, φυσικά, να εξηγεί αυτοί τι θα μπορούσαν αυτοί να περιλαμβάνουν, ενώ έχει ήδη αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και απαιτώντας η Δύση να άρει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Τόνισε δε ότι η χώρα του θα έπρεπε να είχε εξαπολύσει νωρίτερα επίθεση κατά της Ουκρανίας αλλά… και να ήταν καλύτερα προετοιμασμένη για πόλεμο.

Αυτή τη στιγμή, για τον Πούτιν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις καταγράφουν πρόοδο στο μέτωπο «κάθε ημέρα που περνά» και οι στρατιώτες του είναι, απλώς, «ήρωες». Εμφανίστηκε, μάλιστα, τόσο υπερήφανος για εκείνους που παρουσίασε ακόμη και μία σημαία που του έχουν προσφέρει Ρώσοι πεζοναύτες που μάχονται στο Κουρσκ.

Όταν ρωτήθηκε δε από μέλος του ακροατηρίου εάν η Δύση «έλαβε το μήνυμα» για την αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας, ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε πως θα πρέπει, απλώς, να ρωτήσουν τους δυτικούς.

Φυσικά και έδωσε έμφαση στον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο της Ρωσίας, Ορέσνικ, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να προ(σ)καλέσει τη Δύση σε μία πυραυλική μονομαχία επιμένοντας πως το στρατόπεδο των Δυτικών θα ηττηθεί, αφού ο νέος ρωσικός υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος μπορεί να διαπεράσει οποιοδήποτε αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας

«Ας ονομάσουν κάποιο στόχο», είπε. «Ας πούμε, στο Κίεβο. Εκεί μπορούν να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας τους, και εμείς θα χτυπήσουμε αυτόν τον στόχο με τον Όρεσνικ και θα δούμε τι θα γίνει» υπογράμμισε σχετικά, για να συμπληρώσει «εμείς είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο πείραμα. Είναι, όμως, έτοιμη η άλλη πλευρά;»

Σε ό,τι αφορά δε στο όνομα του πυραύλου, Ορέσνικ που σημαίνει βελανιδιά; Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, χαμογελώντας πονηρά, απάντησε πως δεν έχει ιδέα.

Την ίδια στιγμή, από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήριζε τον Πούτιν «βλάκα» ή ακόμη και «τρελό που γνωρίζει ότι είναι τρελός» προσθέτοντας ότι «λατρεύει να σκοτώνει». Επέμεινε δε σε μία ξεκάθαρη επόμενη ημέρα, απαιτώντας εγγυήσεις ασφαλείας και από τις Βρυξέλλες αλλά και από την Ουάσινγκτον για να αποφευχθεί, όπως τόνισε, μία «παγωμένη σύγκρουση».

Ακριβώς σε έναν μήνα από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και ήδη έχει υποσχεθεί τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, Μόσχα και Κίεβο δεν παζαρεύουν ούτε τις επιφυλάξεις τους, με τους Ευρωπαίους, την ίδια στιγμή, να προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις.

Αναζητώντας το επόμενο βήμα επιμένουν η Ουκρανία να προσέλθει στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων από θέση ισχύος. Ωστόσο, ανάμεσά τους υπάρχουν και εκείνοι που διαφωνούν για τη χρονική στιγμή διεξαγωγής των συζητήσεων, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε πίεση για έναρξη διαπραγματεύσεων πολύ νωρίς, ίσως αποτελέσει μία κακή συμφωνία για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, εστία διαφωνίας αποτελεί και το θέμα αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στο Κίεβο.

Μεγάλο ζητούμενο, όμως, απομένει τι θα πράξει, τελικά, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο ο Πούτιν, όπως είπε, έχει να μιλήσει τέσσερα χρόνια και ο Ζελένσκι – που ήδη έχει παραδεχθεί δημοσίως πως ο στρατός του δεν έχει τη δύναμη να ανακτήσει τα εδάφη που έχασε - επιθυμεί διακαώς να σταθεί στο πλευρό του.

Πηγή: skai.gr

