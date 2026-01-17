Οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν το πρωί από το ανατολικό Χαλέπι και θα αναπτυχθούν σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη, ανακοίνωσε ο ηγέτης τους με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.

«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών, αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας αύριο (το Σάββατο) το πρωί στις 7» από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και «να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη» ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 16, 2026

