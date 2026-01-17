Λογαριασμός
Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρονται από το ανατολικό Χαλέπι στα ανατολικά του Ευφράτη

Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τις κουρδικές δυνάμεις στο ανατολικό Χαλέπι να εκκενώσουν την περιοχή, απειλώντας τες με νέα πλήγματα

Κούρδοι

Οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν το πρωί από το ανατολικό Χαλέπι και θα αναπτυχθούν σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη, ανακοίνωσε ο ηγέτης τους με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.

«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών, αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας αύριο (το Σάββατο) το πρωί στις 7» από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και «να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη» ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

