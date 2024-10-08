Η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ένας από τους «κύριους διανομείς ομοφυλοφιλικής παιδικής πορνογραφίας στον κόσμο» και καταζητείται από το αμερικανικό FBI και την ευρωπαϊκή Europol.

Ο ύποπτος είναι τσεχικής καταγωγής αλλά έχει και αμερικανικό διαβατήριο. Η ταυτότητά του δεν αποκαλύφθηκε. «Διένειμε κυρίως υλικό που δημιουργούσαν άλλοι και έδινε συμβουλές για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αγοριών ή για τη διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (Darknet).

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολλά δεδομένα, που ήταν κρυπτογραφημένα και ανέρχονταν σε πολλά τεραμπάιτ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το FBI παρακολουθούσε τη δράση του υπόπτου εδώ και 10 χρόνια αλλά η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε τελικά χάρη σε μια διεθνή επιχείρηση που συντονίστηκε από την Europol.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κριστίνα Ζελίνκοβα διευκρίνισε ότι ο ύποπτος συνελήφθη τον Φεβρουάριο, ότι έχει προφυλακιστεί και, εφόσον καταδικαστεί, μπορεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Νωρίτερα σήμερα οι γερμανικές αρχές ανέφεραν ότι συνελήφθησαν έξι άτομα, μέλη ενός κυκλώματος που λειτουργούσε μια πλατφόρμα στο Darknet με εκατομμύρια εικόνες παιδικής πορνογραφίας και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. Οι ύποπτοι είναι όλοι τους Γερμανοί, ηλικίας από 43 έως 69 ετών.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, η Ζελίνκοβα δεν συνέδεσε τις δύο υποθέσεις μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

