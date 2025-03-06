Συρία: Tουλάχιστον 16 νεκροί σε συγκρούσεις στη Λαττάκεια

Τουλάχιστον 16 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ένοπλους υποστηρικτές του προηγούμενου καθεστώτος, του Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε ένα συριακό τηλεοπτικό κανάλι που πρόσκειται στη νέα κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Syria TV, οι συγκρούσεις αυτές συνεχίζονται στην περιοχή της Τζάμπλεχ, στην επαρχία της Λαττάκειας, το προπύργιο της μειονότητας των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται η οικογένεια Άσαντ.

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Sana, επικαλούμενο μια πηγή του υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι «απομεινάρια των παραστρατιωτικών ομάδων» του Άσαντ εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές. Ενισχύσεις είναι καθ’ οδόν για την περιοχή της Τζάμπλεχ, πρόσθεσε.

Η αποκατάσταση και η διατήρηση της ασφάλειας σε όλη τη Συρία είναι η μεγαλύτερη και πιο επείγουσα πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία αφού οι ισλαμιστές αντάρτες ανέτρεψαν τον Άσαντ, στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

«Οι ένοπλες ομάδες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή της Λαττάκειας ανήκουν στον εγκληματία πολέμου Σουχέιλ αλ Χάσαν, ο οποίος διέπραξε τις χειρότερες σφαγές σε βάρος του συριακού λαού», είπε ο αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το Sana.

Οι νέες αρχές διεξάγουν το τελευταίο διάστημα επιχειρήσεις ασφαλείας στη Λαττάκεια και τη γειτονική επαρχία της Ταρτούς. Νωρίτερα σήμερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε στο Μπέιτ Άανα, το χωριό από το οποίο κατάγεται ο Σουχέιλ αλ Χάσαν, όταν κάτοικοι εμπόδισαν τη σύλληψη ενός προσώπου που ήταν ύποπτο για λαθρεμπόριο όπλων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν μια επιχείρηση αλλά ήρθαν αντιμέτωπες με ενόπλους.

Νωρίτερα, το Sana μετέδωσε ότι «ένοπλοι άνδρες πυροβόλησαν εναντίον των ανδρών και των οχημάτων του υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος (σ.σ. μέλος των δυνάμεων ασφαλείας) και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι».

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με ελικόπτερα εναντίον ενόπλων στο χωριό Μπέιτ Άανα και τη γύρω δασική περιοχή, ενώ βομβάρδισαν με το πυροβολικό ένα γειτονικό χωριό. Οι τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτες των Αλαουιτών κάλεσαν τους κατοίκους «να διαδηλώσουν ειρηνικά» αύριο Παρασκευή.

Αυτήν την εβδομάδα, τέσσερις άμαχοι και δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν στη Λαττάκεια κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

