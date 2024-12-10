Ένας άνδρας 25 ετών ο οποίος είχε εξαφανιστεί τη 1η Δεκεμβρίου στο Βέλγιο, επανεμφανίστηκε πέντε ημέρες αργότερα στη βόρεια Γαλλία, «σε κατάσταση σύγχυσης» ανέφερε μια αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο νεαρός Βέλγος εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι του στο Μπουσί, μια κοινότητα που απέχει μερικά χιλιόμετρα από τα γαλλικά σύνορα, γύρω στις 14.30 το μεσημέρι της Κυριακής, 1η Δεκεμβρίου.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ο νεαρός χτύπησε την πόρτα μιας ιδιωτικής κατοικίας στο Φρασν-σιρ-Εσκό, κοντά στη Βαλενσιάν της Γαλλίας. «Έδειχνε ταραγμένος, δεν φορούσε παπούτσια και μιλούσε ασυνάρτητα», σύμφωνα με μια πηγή της γαλλικής αστυνομίας.

Πολλά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι «είχε συρματοπλέγματα στο σώμα του», πρόσθεσε η πηγή αυτή, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της τοπικής εφημερίδας Voix du Nord.

Ο νεαρός Βέλγος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βαλενσιάν και η δικαστική αστυνομία του Τουρνέ, στο Βέλγιο, ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.