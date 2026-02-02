Οι δυνάμεις ασφαλείας της συριακής κυβέρνησης αναπτύχθηκαν τη Δευτέρα σε μια πόλη που ελέγχεται από τους Κούρδους στα βορειοανατολικά της χώρας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη συγχώνευση των κουρδικών περιοχών με τη Δαμασκό.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, απέτρεψε περαιτέρω συγκρούσεις μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα και των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), οι οποίες έχασαν μεγάλες εκτάσεις της ανατολικής και βόρειας Συρίας από τα κυβερνητικά στρατεύματα τον Ιανουάριο.

Η ανάπτυξη των δυνάμεων στη Χασάκα

Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν μια φάλαγγα περισσότερων από 30 οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών να κινείται προς την πόλη Χασάκα από θέση εκτός της πόλης νωρίς το απόγευμα. Δύο τοπικές πηγές στην πόλη επιβεβαίωσαν ότι εισήλθαν λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές και κουρδικές πηγές ασφαλείας:

Οι κυβερνητικές δυνάμεις αναμένεται να εγκατασταθούν σε κρατικά κτίρια στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» της Χασάκα.

Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή ενσωμάτωση των Κούρδων μαχητών στις κυβερνητικές δυνάμεις.

Το πολιτικό παρασκήνιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτισαν τη συμφωνία ως ένα ιστορικό ορόσημο προς την ενότητα και τη συμφιλίωση στη Συρία μετά από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Οι SDF υπήρξαν κάποτε ο κύριος σύμμαχος της Ουάσινγκτον στη Συρία, παίζοντας ζωτικό ρόλο στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους. Ωστόσο, η θέση τους αποδυναμώθηκε καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε στενούς δεσμούς με τον Sharaa — έναν πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, ο οποίος έχει πλέον επαναφέρει σχεδόν ολόκληρη τη Συρία υπό την εξουσία της Δαμασκού.

