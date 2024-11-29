Ιταλία: Γενική απεργία κατά του προϋπολογισμού

Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Γενική οκτάωρη απεργία στην Ιταλία, με κινητοποίηση των συνδικάτων Cgil και Uil κατά της κυβέρνησης Μελόνι και του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι μόνοι τομείς στους οποίους η απεργία διαρκεί μόνον τέσσερις ώρες είναι εκείνοι της Πυροσβεστικής και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ο γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, ως υπουργός Μεταφορών, αποφάσισε να υπογράψει την επίταξη των εργαζομένων σε μετρό και λεωφορεία, κάτι που έχει προκαλέσει οργή σε πολλά μέλη του συνδικάτου.



«Ο Σαλβίνι θα έπρεπε να σέβεται κάθε μέρα τις ανάγκες των πολιτών που μετακινούνται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και όχι να ξυπνά μόνο όταν προκηρύσσεται απεργία», δήλωσε ο Ενρίκο Ιμολέζι, συνδικαλιστής του Uil στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια.



Τη σημερινή απεργία στηρίζουν και οι Ιταλοί φοιτητές και μαθητές με σειρά διαδηλώσεων. «Πρόκειται για την Black Friday της κυβέρνησης Μελόνι», είναι ένα από τα κύρια συνθήματά τους.



«H δημόσια υγεία και παιδεία καταρρέουν»



«H δημόσια υγεία και παιδεία καταρρέουν, αλλά, την ίδια ώρα, η κυβέρνηση υπέγραψε είκοσι ευνοϊκές ρυθμίσεις και παραγραφές χρεών για τους φοροφυγάδες», υπογραμμίζουν τα συνδικάτα που οργάνωσαν τη σημερινή κινητοποίηση. Προσθέτουν, δε, ότι το σύνολο της φοροδιαφυγής στην Ιταλία αγγίζει τα 182 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο τζίρος όλων των οργανώσεων της μαφίας είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ». Στις πορείες των εργαζομένων, από τη Νάπολη μέχρι την Μπολόνια και από τη Ρώμη μέχρι το Παλέρμο της Σικελίας, οι συμμετέχοντες καταγγέλλουν, επίσης, ότι η κυβέρνηση Μελόνι υποσχέθηκε, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη φορολόγηση των υπερκερδών πολλών μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.



Στην κεντρική διαδήλωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Μπολόνια, ο γενικός γραμματέας του Cgil, Mαουρίτσιο Λαντίνι, ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να αποσύρει το νομοθετικό διάταγμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Λαντίνι, «ποινικοποιεί ακόμα και τις διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται με οδικά μπλόκα και προωθεί, ουσιαστικά, μια αυταρχική στροφή σε όλη τη χώρα».



Παρέμβαση Ματαρέλα



Σε παρέμβασή του, τέλος, σε συνέδριο του Συνεταιρισμού Ιταλών Αγροτών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι «η εργασία πρέπει να αμείβεται πάντα με δίκαιο τρόπο και να καταπολεμώνται με αποφασιστικότητα όλες οι μορφές εκμετάλλευσης των εργαζομένων».

