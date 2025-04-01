Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου, έξω από τη μεγαλύτερη πόλη της Μαλαισίας την Τρίτη, τραυματίζοντας περισσότερους από 140 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εθνική εταιρεία πετρελαίου Petronas είπε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε έναν από τους αγωγούς φυσικού αερίου της έξω από την Κουάλα Λουμπούρ.

Ο υπουργός Υγείας, Dzulkefly Ahmad, σύμφωνα με την εφημερίδα New Straits Times είπε ότι 145 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν. Παράλληλα, δήλωσε ότι 67 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία, κυρίως με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, ενώ άλλα 37 έχουν πάει σε κλινικές και ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η πυροσβεστική από την πλευρά της ανέφερε ότι από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε 190 σπίτια και 148 οχήματα ενώ κάτοικοι δήλωσαν ότι ένιωσαν ισχυρή δόνηση και τα σπίτια έτρεμαν.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Αρχές δήλωσαν ότι τα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση 290 μέτρων από το σημείο θα παραμείνουν σε αποκλεισμό.

«Υπάρχουν πολλές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές», είπε ο πρωθυπουργός, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος επισκέφθηκε τους πληγέντες και ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια. Τους είπε ότι η κυβέρνηση και ο η εταιρεία θα είναι υπεύθυνοι για την επισκευή των κατεστραμμένων σπιτιών, κάτι που μπορεί να πάρει μήνες.

Πηγή: skai.gr

