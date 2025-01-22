Συρία: Φονικές μάχες στη Χομς μεταξύ τζιχαντιστών και Χεζμπολά

Σφοδρές μάχες ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας της νέας de facto εξουσίας των τζιχαντιστών του αλ Σάρα (αλ Γκολάνι) και μαχητές της Χεζμπολά μαίνονταν χθες στην επαρχία Χομς, στην κεντρική Συρία, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν «ευρεία εκκαθαριστική επιχείρηση στο χωριό Γορ αλ Γαρμπίγια, στο δυτικό τμήμα της Χομς, εναντίον των τελευταίων παραστρατιωτικών ομάδων που υποστήριζαν» τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, που πλέον ελέγχεται από τη συμμαχία ισλαμιστών που κατέλαβε την εξουσία. Το χωριό έχει κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

New Syrian government started a new campaign in Homs to pursue remnants of the former Assad regime. pic.twitter.com/SrdYhowYIL — Clash Report (@clashreport) January 21, 2025

Η επιχείρηση είχε στόχο «διακινητές ναρκωτικών, λαθρέμπορους κι ό,τι απέμενε από τους παραστρατιωτικούς του Άσαντ που αρνήθηκαν να καταθέσουν τα όπλα», μετέδωσε το SANA. Εντοπίστηκε «αποθήκη όπλων και πυρομαχικών που ανήκε στο έκπτωτο καθεστώς», συνέχισε το πρακτορείο, κάνοντας λόγο για σφοδρές συγκρούσεις.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, οι μάχες είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και «δεκάδες» συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο διευθυντής της ΜΚΟ, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στο χωριό φιλοξενούνταν «τοπικές οργανώσεις προσκείμενες στη λιβανική Χεζμπολά, που είχαν εγκαταλείψει την περιοχή έπειτα από την πτώση του καθεστώτος» Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες έγιναν αρκετά κύματα συλλήψεων στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον «παραστρατιωτικών» πιστών στον Άσαντ, που εκδίωξε από την εξουσία συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων έπειτα από επίθεση-αστραπή.

Αυτόπτες μάρτυρες και ΜΚΟ κάνουν λόγο ωστόσο για πολλές παραβιάσεις, όπως κατασχέσεις σπιτιών και εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες.

Οι de facto αρχές στη Δαμασκό προσπαθούν να καθησυχάσουν τις μειονότητες, που φοβούνται πως θα περιθωριοποιηθούν ή θα μπουν στο στόχαστρο διωγμών.

Πηγή: skai.gr

