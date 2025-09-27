Έπειτα από 9 και πλέον μήνες από την ανατροπή του, η Συρία εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης ερήμην σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας, Μπασάρ Αλ Άσαντ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαβίβαση της εντολής στην Ιντερπόλ ώστε να επιτραπεί διεθνής δράση.

Ο Άλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μετέβη αεροπορικώς στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, αφού ένας συνασπισμός ανταρτών, υπό την ηγεσία ισλαμιστών του Αλ Σάρα, προέλασε στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

Το ένταλμα αναφέρει κατηγορίες που περιλαμβάνουν εκ προμελέτης φόνο, βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο και στέρηση της ελευθερίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Sana, και βασίζεται σε αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων στη νότια επαρχία Ντεράα για γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2011, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Το 2011, μια ειρηνική εξέγερση υπέρ της δημοκρατίας ξέσπασε κατά της εξουσίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, με αίτημα την πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, η κυβέρνησή απάντησε με βίαιη καταστολή. Η κατάσταση σύντομα εξελίχθηκε σε μια πλήρη σύρραξη που είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και τεράστια καταστροφή.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέληξαν στη φυλακή, όπου υπέστησαν βασανιστήρια ή εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η δικαστική απόφαση ανοίγει την πόρτα στο να κυκλοφορήσει το ένταλμα μέσω της Interpol και να εξεταστεί η υπόθεση σε διεθνές επίπεδο», είπε ο ανακριτής αλ Αλί.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ένταλμα εκδόθηκε έπειτα από μια μήνυση που κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων.

Συριακά ΜΜΕ μετέδωσαν πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε το ένταλμα την Πέμπτη με κατηγορίες που περιελάμβαναν επίσης μια επίθεση με στόχο την υποκίνηση εμφύλιου πολέμου.

Πηγή: skai.gr

