Πρωθυπουργός Ιράκ: Επενδυτικές ευκαιρίες ύψους 450 δισ. δολαρίων στη χώρα

Επενδυτικές ευκαιρίες στο Ιράκ αξίας 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε διάφορους τομείς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντανί, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του.

Σύμφωνα με το Reuters, η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τους τομείς ή τις δραστηριότητες που εμφανίζονται ως επενδυτική ευκαιρία.

Πηγή: skai.gr

