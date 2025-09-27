Λογαριασμός
Πρωθυπουργός Ιράκ: Επενδυτικές ευκαιρίες ύψους 450 δισ. δολαρίων στη χώρα

Σύμφωνα με το Reuters, η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τους τομείς ή τις δραστηριότητες που εμφανίζονται ως επενδυτική ευκαιρία.

Βαγδατη

Επενδυτικές ευκαιρίες στο Ιράκ αξίας 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε διάφορους τομείς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντανί, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του.

Σύμφωνα με το Reuters, η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τους τομείς ή τις δραστηριότητες που εμφανίζονται ως επενδυτική ευκαιρία.

