Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη νωρίτερα σήμερα στην πόλη Μάνμπιτζ της επαρχίας του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Sham FM.

Από την έκρηξη βόμβας που ήταν τοποθετημένη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε σε άλλα οχήματα και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια.

🏴⚔️🇸🇾This afternoon, a car bomb exploded in the center of Manbij, in the eastern suburbs of Aleppo, Syria.



SEPAHCYBERY pic.twitter.com/z4q5ewQYzj — dana (@dana916) December 24, 2024

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη βομβιστική επίθεση.

Οι εχθροπραξίες στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, με τις υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA) να καταλαμβάνουν τη Μάνμπιτζ, η ο οποία μέχρι πρότινος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) – οι οποίες υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους – ανακοίνωσαν σήμερα ότι πέρασαν στην αντεπίθεση με στόχο να ανακτήσουν τον έλεγχο σε περίχωρα της Μάνμπιτζ.

Πηγή: skai.gr

