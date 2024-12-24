Σαουδική Αραβία: Σε αριθμό ρεκόρ οι εκτελέσεις στη χώρα το 2024

Στη Σαουδική Αραβία εκτελέσθηκαν εφέτος 330 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ των τελευταίων δεκαετιών, παρά τον ισχυρισμό του de facto ηγέτη της χώρας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν το 2022 ότι η θανατική ποινή έχει καταργηθεί, εκτός από τις περιπτώσεις δολοφονίας, σύμφωνα με το όραμά του για ένα νέο ανοιχτό βασίλειο.

Η χώρα δαπανά δισεκατομμύρια για να αποκτήσει την φήμη μιας χώρας που είναι ένας κόμβος τουρισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο του σχεδίου Vision 2023 που εγκαινίασε ο πρίγκιπας διάδοχος, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως MbS, και να μην παραμείνει ως μια χώρα που φημίζεται για τους αυστηρούς θρησκευτικούς περιορισμούς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο τελευταίος αριθμός εκτελέσεων που έχει καταγραφεί με βάση τις ανακοινώσεις για εκτελέσεις της ΜΚΟ Reprieve για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επαληθεύτηκε από το Reuters, καταγράφει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το σύνολο των 172 εκτελέσεων το περασμένο έτος και των 196 το 2022. Η Reprieve δήλωσε ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Αυτή η μεταρρύθμιση έχει οικοδομηθεί πάνω σε έναν χάρτινο πύργο που είναι χτισμένος πάνω σε αριθμό ρεκόρ εκτελέσεων», δήλωσε ο Τζιντ Μπασιούνι, ο οποίος συνεργάζεται με την Reprieve.

Η Σαουδική Αραβία αρνείται τις κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λέει ότι οι ενέργειές της αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι εκτελέστηκαν φέτος για εγκλήματα που δεν προκάλεσαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον απολογισμό, εκτελέσεις οι οποίες σύμφωνα με τις ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο.

Οι εκτελέσεις αυτές σχετίζονταν κυρίως με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, συγκεκριμένα με τις εισαγωγές τεραστίων ποσοτήτων του ναρκωτικού captagon από τη Συρία- ουσίας που μοιάζει με την αμφεταμίνη. Οι εκτελέσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης άτομα που κατηγορούνταν για μη θανατηφόρα τρομοκρατία, μια κατηγορία που σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων χρησιμοποιείται συχνά εναντίον όσων συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Μεταξύ του συνόλου των εκτελεσθέντων ήσαν περισσότεροι από 100 ξένοι υπήκοοι από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία.

Το γραφείο επικοινωνίας της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τα στοιχεία των εκτελέσεων.

Αφού ανέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα στο παλάτι το 2017, ο MbS βρέθηκε αντιμέτωπος με διεθνείς επικρίσεις για την καταστολή των διαφωνιών και για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο του σαουδαραβικού βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Η Σαουδική Αραβία υποστήριξε ότι η δολοφονία του Κασόγκι πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα απατεώνων, αν και ο MbS δήλωσε ότι φέρει την τελική ευθύνη επειδή συνέβη υπό την εποπτεία του.

Οι δυτικές κυβερνήσεις απέφευγαν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας μετά τον θάνατο του Κασόγκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για το αξίωμα το 2020, δήλωσε ότι θα καταστήσει τη Σαουδική Αραβία «παρία», αλλά το 2022 επισκέφθηκε το βασίλειο και έτεινε στον Mbs τη γροθιά του εν είδει χειραψίας.

Ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τη χώρα ότι καταδικάζει ανηλίκους σε θάνατο και χρησιμοποιεί βασανιστήρια για να αποσπάσει ομολογίες.

Για δεκαετίες η Σαουδική Αραβία πραγματοποιούσε εβδομαδιαίες εκτελέσεις με αποκεφαλισμό με σπαθί σε δημόσια πλατεία- τώρα στην ίδια περιοχή κυριαρχούν καφετέριες και εστιατόρια χωρίς σχεδόν κανένα σημάδι του αιματηρού παρελθόντος της.

«Η καταπίεση αυξάνεται, αλλά δεν το βλέπετε», δήλωσε η Ντάνα Άχμεντ, ερευνήτρια του κέντρου ερευνών MENA, στη Διεθνή Αμνηστία.

Οι συγγενείς των θανατοποινιτών, οι οποίοι δεν θέλησαν να αποκαλύψουν τα ονόματά τους επειδή ανησυχούσαν για τη δική τους ασφάλεια, δήλωσαν στο Reuters ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το νομικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας.

Συγγενής ενός αλλοδαπού υπηκόου που συνελήφθη με την κατηγορία των ναρκωτικών δήλωσε ότι απλώς ψάρευε κοντά στην ακτή και δεν είχε δικηγόρο ή εκπρόσωπο στη Σαουδική Αραβία.

Ένα μέλος της οικογένειας ενός άλλου κατηγορούμενου δήλωσε ότι η οικογένεια δεν είχε ακούσει κανένα στοιχείο εναντίον του, παρόλο που παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις του ποινικού δικαστηρίου για περισσότερα από τρία χρόνια.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις μαρτυρίες από ανεξάρτητες πηγές.

Ο MbS δήλωσε στο Atlantic σε συνέντευξή του το 2022 ότι η Σαουδική Αραβία έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, εκτός από την περίπτωση της δολοφονίας, την οποία, όπως είπε, δεν θα αλλάξει, καθώς τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με το Κοράνι.

