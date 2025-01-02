Οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν επιχείρηση στην πόλη Χομς της κεντρικής Συρίας, μεταδίδει τον πρακτορείο Sana, επικεντρώνοντας στις συνοικίες των αλαουιτών, από τους οποίους προέρχεται και η δυναστεία των Άσαντ.

«Το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την υπηρεσία στρατιωτικών επιχειρήσεων, ξεκινά μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στις συνοικίες της πόλης Χομς», ανακοίνωσε στο συριακό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχοι της επιχείρησης είναι «εγκληματίες πολέμου και πρόσωπα που ενέχονται σε εγκλήματα, που αρνήθηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους και να καταγραφούν στα κέντρα καταγραφής και ένταξης, επίσης «φυγάδες, κρυμμένα οπλοστάσια...»

Από την πτώση του καθεστώτος Ασαντ και την ανάληψη της εξουσίας από την ηγεσία των ανταρτικών δυνάμεων στην Δαμασκό, η μεταβατική κυβέρνηση καταγράφει τους κληρωτούς και τους πρώην στρατιώτες και τους ζητά να παραδώσουν τα όπλα τους.

«Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους κατοίκους των συνοικιών Γουάντι αλ-Νταχάμπ και Ακράμα (...) να παραμείνουν στα σπίτια τους και να συνεργασθούν πλήρως με τις δυνάμεις μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε δύο αλαουιτικές συνοικίες», δήλωσε στο AFP ο Ραμί Αμπντελραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητική οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Η επιχείρηση έχει ως στόχο την αναζήτηση πρώην μελών των σαμπίχα (φιλοκυβερνητικών πολιτοφυλακών) και των διοργανωτών και συμμετεχόντων στις αλαουιτικές διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας, τις οποίες η νέα ηγεσία θεωρεί εκδηλώσεις αμφισβήτησης της εξουσίας της.

Στις 25 Δεκεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πολλές περιοχές της Συρίας μετά την δημοσίευση βίντεο που δείχνει επίθεση κατά αλαουιτικού ιερού στην βόρεια Συρία.

Το AFP δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο, αλλά, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, «είναι παλιό και χρονολογείται από την απελευθέρωση του Χαλεπίου στις αρχές του Δεκεμβρίου».

Οι νέες αρχές της Συρίας προσπάθησαν επανειλημμένως να καθησυχάσουν τις μειονότητες της χώρας διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα καταδιωχθούν. Ομως οι αλαουίτες φοβούνται αντίποινα ως θρησκευτική μειονότητα, αλλά και εξαιτίας της σχέσης του με την οικογένεια Ασαντ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν επιχείρηση κατά ενόπλων πιστών στο καθεστώς Ασαντ στην παραλιακή επαρχία Ταρτούς, προπύργιο της αλαουιτικής κοινότητας, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, έπειτα από φονικές μάχες με ενόπλους που συνδέονται με την προηγούμενη ηγεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

