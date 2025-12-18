Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός γνωστός οδηγός του NASCAR με την οικογένειά του

Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο πρώην οδηγός του NASCAR Γκρεγκ Μπίφλ, η σύζυγός του Κριστίνα και τα δύο τους παιδιά, σκοτώθηκαν όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στη Βόρεια Καρολίνα το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρχές και οικογενειακό φίλο της οικογένειας.

Former NASCAR driver Greg Biffle crashed Statesville Regional Airport in NC



Killing 6 people



Cessna C550 business jet crashed around 10:20 a.m. while attempting an emergency landing



Aircraft reportedly took off from the same airport at 10:06 a.m. but quickly turned back pic.twitter.com/xAs4F1abJu December 18, 2025

Ο 55χρονος Μπίφλ ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, τη 14χρονη κόρη τους Έμμα και τον 5χρονο γιο τους Ράιντερ, όταν το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη κατά την προσπάθεια προσγείωσης, υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης, στο Statesville Regional Airport, γύρω στις 10:15 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Associated Press.

Σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας FlightAware, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί και επέστρεφε στο αεροδρόμιο τη στιγμή της συντριβής.

CESSNA CITATION II CRASHES IN NORTH CAROLINA



Cessna 550 Citation II N257BW has crashed while attempting to land at Statesville Regional Airport (SVH). The aircraft was carrying six occupants — five fatalities have been confirmed so far by local media.



Flight tracking data shows… pic.twitter.com/xyXnGyeDne — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) December 18, 2025

Το αεροσκάφος ανήκε στον Μπίφλ μέσω της εταιρείας GB Aviation Leasing, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα WSOC και Fox 8. Ο φίλος του πρωταθλητή του NASCAR, Γκάρετ Μίτσελ, επιβεβαίωσε επίσης μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι η οικογένεια επέβαινε στο επιχειρηματικό τζετ με προορισμό τη Φλόριντα.



