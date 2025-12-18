Ιδιωτικό επιχειρηματικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο Statesville Regional Airport στη Βόρεια Καρολίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όπως μετέδωσε το CBS.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη γύρω στις 10:20 το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) κατά την προσγείωσή του στο Statesville Regional Airport. Φωτογραφίες και πλάνα από το σημείο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «περιστατικό με αεροσκάφος» και ανέφερε ότι η FAA κατευθυνόταν στην περιοχή για να ξεκινήσει έρευνα.

Το Statesville Regional Airport, που βρίσκεται περίπου 45 λεπτά βόρεια της Σάρλοτ, εξυπηρετεί -σύμφωνα με την ιστοσελίδα του- εταιρικά αεροσκάφη, μεταξύ άλλων εταιρειών του Fortune 500 και ομάδες του NASCAR.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, το Cessna 550 που απογειώθηκε από το Statesville Regional Airport λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WBTV.

Όπως ανέφερε ο σταθμός, επικαλούμενος επιχειρηματικά αρχεία, η εταιρεία αυτή συνδέεται με τον Γκρεγκ Μπίφλ, πρώην οδηγό του NASCAR.

Η πορεία της πτήσης, όπως καταγράφεται στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, φαίνεται να δείχνει ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε και στη συνέχεια πραγματοποίησε κύκλο επιστροφής προς το αεροδρόμιο.

Την υπόθεση διερευνά το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).



Πηγή: skai.gr

