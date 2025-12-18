Οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην ΕΕ αυξάνονται το 2025, καθώς ο πληθωρισμός ωθεί τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές αυστηροποιούν τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών.

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι αγορές δώρων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η Γερμανία αναμένεται να γίνει η χώρα με τις περισσότερες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων Statista.

Το 2025, οι δαπάνες λιανικής κατά την περίοδο των Χριστουγέννων αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 85,24 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία.

Η Γαλλία ακολουθεί με εκτίμηση 71,65 δισεκατομμυρίων ευρώ και η Ιταλία με περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνει το Euronews.

Στην ευρύτερη Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα, με έρευνα της PwC να προβλέπει αύξηση 3,5% από το 2024, παρά το αργό ξεκίνημα των εορταστικών συναλλαγών.

«Οι δαπάνες των διακοπών αναμένεται να αντικατοπτρίζουν μια επιφυλακτική νοοτροπία, η οποία χαρακτηρίζεται από ευαισθησία στις τιμές και προτίμηση για προσιτές απολαύσεις», δήλωσε το Mastercard Economics Institute στην πρόσφατη πρόβλεψή του.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή δώρα σε όλη την ΕΕ

Η ομορφιά, η μόδα και τα ηλεκτρονικά είδη είναι από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες δώρων που αγοράζονται κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με το ινστιτούτο οικονομικών.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2024, οι κάτοικοι της Τσεχίας ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα σε καλλυντικά, ενώ οι Πολωνοί προτίμησαν κοσμήματα και ρολόγια.

Εν τω μεταξύ, οι Ισπανοί ξόδεψαν τα περισσότερα σε μεταχειρισμένα αντικείμενα, ενώ οι Ιταλοί σε οικιακές συσκευές.

Οι Τσέχοι ξόδεψαν επίσης τα περισσότερα σε παιχνίδια μεταξύ όλων των Ευρωπαίων.



