Η Ρωσία θα μπορεί να αναπτύξει έως και δύο εκατομμύρια έφεδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, εφόσον χρειαστεί, βάσει τροπολογιών στη νομοθεσία που αναμένεται να εγκριθούν από τη Δούμα, δίνοντας στο Κρεμλίνο μεγαλύτερη ευελιξία να ενισχύσει τις δυνάμεις του στο μέτωπο.

Σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς, με βαριές απώλειες και για τις δύο πλευρές, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να ανανεώσει και να επεκτείνει τη ρωσική δύναμη στην Ουκρανία, η οποία, όπως έχει δηλώσει, αριθμεί πάνω από 700.000 στρατιώτες, καλώντας εφέδρους που έχουν υπογράψει εθελοντικά συμβόλαια με το υπουργείο Άμυνας.

Η τροπολογία θα επιτρέπει την επιστράτευση εφέδρων ακόμη και σε καιρό ειρήνης, και όχι μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επίσημα κηρυγμένου πολέμου. Η Ρωσία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την εισβολή της στην Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να αποφύγει έναν νέο γύρο επιστράτευσης, ιδιαίτερα αντιδημοφιλή, μετά τη «μερική επιστράτευση» του Σεπτεμβρίου 2022, που οδήγησε δεκάδες χιλιάδες Ρώσους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι Ρώσοι έφεδροι που θα κληθούν να υπηρετήσουν με βάση τη νέα τροπολογία θα λαμβάνουν πρόσθετες οικονομικές απολαβές, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου RBC και κρατικών μέσων ενημέρωσης που έχουν στη διάθεσή τους το σχέδιο των αλλαγών.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα είναι πιο οικονομικό για το ρωσικό κράτος, το οποίο σήμερα δαπανά μεγάλα ποσά για να προσελκύσει εθελοντές να υπογράψουν συμβόλαια με τον τακτικό στρατό για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, μια πρακτική που έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό σε μια περίοδο δημοσιονομικών πιέσεων.

Οι έφεδροι, οι οποίοι υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και αμείβονται όταν απουσιάζουν από τις πολιτικές τους εργασίες, θα λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση αν κληθούν, σύμφωνα με τους νέους όρους που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Το RBC μετέδωσε ότι το σχέδιο τροπολογιών, το οποίο εγκρίθηκε τη Δευτέρα από κυβερνητική επιτροπή ύστερα από πρόταση του υπουργείου Άμυνας, ορίζει πως οι έφεδροι δεν θα μπορούν να αναπτύσσονται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών κάθε φορά.

Ο Αλεξέι Ζουραβλιόφ, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της ρωσικής Δούμας, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν τη χρήση των εφέδρων, που, όπως εκτίμησε, ανέρχονται σε περίπου δύο εκατομμύρια, σε περισσότερες επιχειρησιακές καταστάσεις από ό,τι μέχρι σήμερα.

«Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εφεδρεία», είπε ο Ζουραβλιόφ στο RTVI.

«Μέχρι τώρα, ήταν δυνατή η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης. Εμπλεκόμαστε σε πολύ πραγματικές και μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά επίσημα πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί», πρόσθεσε.

Μια επιπλέον τροπολογία θα επιτρέπει και την αποστολή των εφέδρων εκτός συνόρων.

Όταν εγκριθεί ο νόμος, κάτι που θεωρείται τυπική διαδικασία στο αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, Αντρέι Καρταπόλοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε, εφόσον το επιλέξει, να αναπτύξει εφέδρους στις ουκρανικές περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, για παράδειγμα.

