Ολιγόλεπτο μπλακ άουτ σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Τι συνέβη

Χωρίς ρεύμα έμειναν γύρω στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης διάφορες περιοχές ανά το παγκύπριο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η διακοπή οφειλόταν σε βλάβη στο Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ήταν ολιγόλεπτη και διήρκησε περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με το philenews.gr.
Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς
Τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 6:33, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Η παροχή αποκαταστάθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 108 MW, με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίο.
Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, αναφέρεται ότι η παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από την τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στις 7:03 π.μ., ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αποκατάσταση της παροχής και στις κοινότητες Ορούντα, Τεμβριά και Εργάτες.
