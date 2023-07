Συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν στο Βίλνιους: «Ξεκινάμε μία νέα διαδικασία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών «μπαίνουν σε νέο στάδιο» ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα, δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets US President Joe Biden on the sidelines of NATO Summit in Vilnius, Lithuania pic.twitter.com/aHFjnIaWuH