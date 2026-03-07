Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από προσωρινή αναστολή λειτουργίας που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου λόγω περιστατικού με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Στο αεροδρόμιο, όπως φαίνεται, από βίντεο Έλληνα ταξιδιώτη, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και περιμένει να επαναπατριστεί, καταγράφεται έντονος συνωστισμός, με πλήθος επιβατών να συγκεντρώνεται σε χώρους του αεροδρομίου αναμένοντας την πτήση που θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Ο ίδιος αναφέρει ότι περιμένουν τις ενημερώσεις της εταιρείας για το πότε τελικά θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι σήμερα το πρωί

Σημειώνεται πως επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα νωρίς σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση από το Ιράν και τον ίδιο τον αερολιμένα να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκανε γνωστό ότι: «Αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και το Dubaï World Central – Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

«Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο εκτός κι εάν η αεροπορική σας εταιρία έχει επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την πτήση σας, διότι τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB)».

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ μικρό περιστατικό λόγω της πτώσης θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Η αεροπορική εταιρία Emirates, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στη Μέση Ανατολή, είχε επίσης ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα αναστολή των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι αποκαθίστανται οι δραστηριότητές της στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν 277 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή

Υπενθυμίζεται πως πως υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ. 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

