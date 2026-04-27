Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ (Karoline Leavitt), ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 13:00 ώρα ET (20:00 ώρα Ελλάδος) για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ.

Σημειώνεται πως νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον Κόουλ Τόμας Άλεν - ο οποίος συνελήφθη μετά από τους πυροβολισμούς μέσα στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ.

To προφίλ του 31χρονου είναι αυτό ενός φαινομενικά «ήσυχου ανθρώπου», ενός μορφωμένου αστού που συστηνόταν ως μηχανολόγος μηχανικός, προγραμματιστής παιχνιδιών και δάσκαλος, και κατάγεται από το Τόρανς του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Άλεν αντάλλαξε πυρά με πράκτορες ασφαλείας σε έναν όροφο του ξενοδοχείου Washington Hilton που ήταν έναν όροφο πάνω από την αίθουσα στην οποία είχαν συγκεντρωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ μέλη του υπουργικού συμβουλίου και δημοσιογράφοι.

Μετά τη σύλληψή του, ο Άλεν είπε στους αξιωματούχους ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσαν δύο πηγές στο CBS.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ένα ιστορικό αναρτήσεων κατά του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον 31χρονο Άλεν, επικαλούμενα πηγές των αρχών.

Μια ανάρτηση στο X από τον Νοέμβριο του 2024 ανέφερε ότι ο χρήστης είχε ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις.

Ένα άτομο με το ίδιο όνομα χρήστη δημοσίευσε επίσης στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky ότι «η χώρα θα συνεχίσει να καταρρέει και να καίγεται μέχρι να σταματήσουν οι άνθρωποι να ρωτούν πότε θα αναλάβουν δράση άλλοι άνθρωποι». Τον Απρίλιο δημοσίευσε ανάρτηση σύμφωνα με την οπόία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν «κακός» και «απελπισμένος άνθρωπος».

Κοινοποιώντας ξανά ένα βίντεο του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να λέει ότι η διακοπή της χρηματοδότησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν ένα από τα επιτεύγματά του για τα οποία ήταν περήφανος, ο χρήστης έγραψε «είναι περήφανος που δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις μας» πριν βρίσει.

Εν τω μεταξύ, στην κατοχή του CBS News, περιήλθε ένα έγγραφο, που αναφέρει ότι ο ένοπλος ήθελε να επιτεθεί σε μέλη της κυβέρνησης Τραμπ «από τον υψηλότερο έως τον χαμηλότερο βαθμό» και ότι ενώ οι επισκέπτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν ήταν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, θα δέχονταν επίθεση εάν ήταν απαραίτητο για να φτάσει στους αξιωματούχους.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο ύποπτος «έτρεφε μίσος στην καρδιά του εδώ και καιρό» και πρόσθεσε ότι η οικογένειά του γνώριζε ότι αντιμετώπιζε «δυσκολίες». Και ο ίδιος υπαινίχθηκε ότι ο ύποπτος είχε συντάξει ένα μανιφέστο και ότι ο άνδρας ήταν «έντονα αντιχριστιανός».

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στο CBS ότι ο ύποπτος «ήταν χριστιανός – πιστός, και μετά έγινε αντιχριστιανός, και άλλαξε πολύ».

Ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Washington Hilton όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών, δήλωσε ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ.

Ο Κάρολ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια όταν εξαπέλυσε την επίθεσή του. Και φαίνεται ότι δεν είχε συνεργούς.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, έπεσαν πέντε έως οκτώ πυροβολισμοί. Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνουν ένα άτομο να προσππερνάει βιαστικά πράκτορες, οι οποίοι στη συνέχεια τον κυνηγούν.

Αργότερα εμφανίστηκαν φωτογραφίες που έδειχναν πράκτορες του FBI και αστυνομία να ερευνούν μια περιοχή στην Καλιφόρνια που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον φερόμενο ως δράστη.

HAPPENING NOW: The FBI is checking for Ring camera footage in the neighborhood of White House Correspondents' Dinner shooting suspect Cole Allen.



The search comes just hours after authorities swarmed the area and the FBI raided the suspect's home overnight.



"Nobody wants anyone… pic.twitter.com/taURe3DFAR — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Την Κυριακή, το BBC είδε τη συνήθως ήσυχη γειτονιά να κατακλύζεται από μέσα ενημέρωσης. Κανείς δεν άνοιξε την πόρτα της διεύθυνσης του 31χρονου.

Οι γείτονες φάνηκαν σοκαρισμένοι. Νόμιζαν ότι ο Κόουλ έμενε στο σπίτι με τους γονείς του - πολλοί είπαν ότι του χαιρετούσαν τακτικά, αλλά δεν τον γνώριζαν καλά. Μερικοί από αυτούς επισήμαναν ότι τα παράθυρα του γκαράζ φαίνεται να είναι καλυμμένα, κάτι που δεν είχαν παρατηρήσει πριν.

Στο πλαίσιο της έρευνάς του για την διαδικτυακή παρουσία του υπόπτου, το BBC Verify βρήκε επίσης αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων στην κομητεία του Λος Άντζελες που φαίνεται να δείχνουν ότι δεν είχε δηλώσει καμία κομματική προτίμηση.

Σύμφωνα με αρχείο της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, το οποίο είδε το BBC, τον Οκτώβριο του 2024 ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια σε έρανο, με τα χρήματα να προορίζονται για την προεδρική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις.



Σύμφωνα με το προφίλ του, σπούδασε μηχανολογία στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), ένα πανεπιστήμιο με πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, και συμμετείχε στην χριστιανική αδελφότητα του ιδρύματος.

Trump on suspected WHCA gunman Cole Allen: "I think the NFL should sign him up. He was fast." pic.twitter.com/N9q3m5ygxs — Aaron Rupar (@atrupar) April 26, 2026

Αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών το 2025 από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Dominguez Hills, ανακοινώνοντας το γεγονός με μια φωτογραφία του με την τήβεννο αποφοίτησής του στο LinkedIn. Επίσης, ανέπτυξε και κυκλοφόρησε ένα παιχνίδι που ονομάζεται "Bohrdom" στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam.

Στο Facebook, φωτογραφίες του Άλεν - τις οποίες το BBC έχει αντιστοιχίσει με εκείνες της σύλληψής του στο ξενοδοχείο Washington Hilton - τον δείχνουν να χαμογελά σε οικογενειακές φωτογραφίες στα Χριστούγεννα και στις εκδηλώσεις αποφοίτησης.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ανακηρύχθηκε δάσκαλος του μήνα από τον εκπαιδευτικό οργανισμό C2 Education, ο οποίος προσφέρει μαθήματα και προετοιμασία για τις κολεγιακές εξετάσεις σε μαθητές, σύμφωνα με την ανάρτηση του οργανισμού στο Facebook. Είναι δάσκαλος μερικής απασχόλησης εκεί από το 2020, αναφέρει το προφίλ του στο LinkedIn.

Η Τζανίν Πίρο, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την περιφέρεια της Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ο ύποπτος αντιμετωπίζει πλέον δύο κατηγορίες: χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου με χρήση επικίνδυνου όπλου.

Πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο θα του απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες.

Cole Allen's shotgun pictured for the first time after alleged WHCD gunman rushed security checkpoint https://t.co/wtZVEVjeEX pic.twitter.com/oNFqqL850U — New York Post (@nypost) April 27, 2026

Πηγή: skai.gr

