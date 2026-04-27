«Οδόντα αντί οδόντος»... Στη δημοσιογραφία υπάρχει το γνωμικό «είδηση δεν είναι όταν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο, αλλά όταν σκύλος δαγκώσει άνθρωπο. Κι αυτό ακριβώς συνέβη στην πολιτεία της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ. Ένας μεθυσμένος άνδρας δάγκωσε έναν αστυνομικό σκύλο (K9) ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Alabama man gets bit by police K-9… then bites the dog back‼️FULL VIDEO‼️ https://t.co/03auX9LdNy pic.twitter.com/DkR62ju1Wo April 25, 2026

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φλόρενς στην Αλαμπάμα εκτελούσε ένταλμα έρευνας όταν ο 46χρονος Ντέιβιντ Κάλιβερ εθεάθη στο δρόμο να εμποδίζει την κυκλοφορία και οι αστυνομικοί του ζήτησαν να βγει από τον δρόμο πολλές φορές.

Αφότου αρνήθηκε να συμμορφωθεί, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλάβουν τον Κάλιβερ και χρησιμοποίησαν έναν αστυνομικό σκύλο για να τους βοηθήσει, ο οποίος δάγκωσε τον δράστη.

Ενώ δαγκωνόταν από τον σκύλο, ο Κάλιβερ αποφάσιε να «πληρώσει με το ίδιο νόμισμα» το τετράποδο όργανο της τάξης, δαγκώνοντας επίσης.

Ο 46χρονος κατηγορείται για διατάραξη της τάξης, αντίσταση κατά της αρχής, δημόσια μέθη και επίθεση σε αστυνομικό σκύλο.

Πηγή: skai.gr

