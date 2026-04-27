Ένα σμήνος μελισσών ανάγκασε μια πύλη στο αεροδρόμιο Gatwick στη Βρετανία να κλείσει για έξι ώρες αφού εγκαταστάθηκε γύρω από αυτήν.

Δεκάδες μέλισσες σχημάτισαν σμήνος γύρω από την πύλη αναχώρησης το απόγευμα της Κυριακής, προτού απομακρυνθούν με προσοχή από το αεροδρόμιο από μελισσοκόμους.

Ο Τζέρι Τζέιμς, από την Ένωση Μελισσοκόμων του Ρέιγκεϊτ, δήλωσε ότι καλούνται «τέσσερις ή πέντε φορές το χρόνο» για μέλισσες που προκαλούν αναστάτωση στο αεροδρόμιο.

Ανέφερε ότι νιώθει «σαν μικρό παιδί σε ζαχαροπλαστείο» όταν τον καλούν στο Γκάτγουικ.

«Είναι πολύ συναρπαστικό», προσθέτει.

Ο Τζέιμς δήλωσε: «Είσαι υπό πίεση μέχρι να τελειώσεις, γιατί γνωρίζεις ότι η πύλη είναι εκτός λειτουργίας. Το Γκάτγουικ είναι άξιο συγχαρητηρίων για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις μέλισσες. Ενδιαφέρονται πολύ για τη φύση».

Ο Τζέιμς εξήγησε ότι, αφού χρειάστηκε να περάσει τα εργαλεία του από τον έλεγχο ασφαλείας, κατάφερε να απομακρύνει τις μέλισσες χρησιμοποιώντας ένα nuc box (κυψελίδιο), το οποίο λειτουργεί ως «μίνι κυψέλη» για αποθήκευση και μεταφορά.

Οι μέλισσες -οι οποίες, όπως είπε, κράτησαν την πύλη κλειστή για έξι ώρες- θα στεγαστούν τώρα σε ένα από τα εκπαιδευτικά μελισσοκομεία της ένωσης μελισσοκόμων, όπου οι αρχάριοι μελισσοκόμοι μαθαίνουν την τέχνη.

Πηγή: skai.gr

