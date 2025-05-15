Hurriyet: Ο Μητσοτάκης έθεσε και πάλι την Τουρκία στην ατζέντα των επισκέψεών του σε Ιταλία και Γερμανία

Ο Μητσοτάκης έθεσε και πάλι την Τουρκία στην ατζέντα των επισκέψεών του σε Ιταλία και Γερμανία, γράφει η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η Ελλάδα προσπαθεί να εμποδίσει την πώληση των Eurofighter και των Meteor στην Τουρκία» αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Αναλυτικά γράφει: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις προηγούμενες δύο ημέρες έθεσε εκ νέου την Τουρκία στην ατζέντα των επισκέψεών του στην Ιταλία και τη Γερμανία. Ενώ παραπονέθηκε για την προσέγγιση Ιταλίας και Τουρκίας, ο Μητσοτάκης μίλησε για την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία στη Γερμανία.

Κατά την επίσκεψή του στη Ρώμη, ο Μητσοτάκης εξέφρασε την ενόχλησή του για την προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η Ελλάδα προσπαθεί να εμποδίσει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter και των πυραύλων Meteor στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκλείσει την Άγκυρα από το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα ύψους 800 δισ. ευρώ».

Πανηγυρίζουν στην Τουρκία για την απόφαση των ΗΠΑ για την πώληση πυραύλων

«Ενισχύουν την Τουρκία, δεν αλλάζουν όμως τις ισορροπίες»

Μπουσέ Γιλντιρί, παρουσιάστρια NTV: «To υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση πυραύλων στην Τουρκία μια συμφωνία ύψους 305 εκατομμυρίων δολαρίων. Απο την Ουάσιγκτον θα ενημερωθούμε για τις λεπτομέρειες».

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: «Οι πύραυλοι ΑΜRAAM οι οποίοι είναι από αυτούς που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, είναι πύραυλοι αέρος-αέρος. Να τονίσουμε πως δεν βρίσκονται μόνο στο απόθεμα των ΗΠΑ αλλά και σε άλλες 40 χώρες του κόσμου. Στην κοινή ανακοίνωση του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θα ενισχύσουν την ισχύ της Τουρκίας όμως τονίζουν πως η πώληση των 53 πυραύλων AMRAAM δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγής ισορροπιών. Ουσιαστικά λένε πως δεν αλλάζει κάτι στην ισχύ της Τουρκίας».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η πώληση των πυραύλων στην Τουρκία είναι μήνυμα και για τα F-16, F35»

ΤΣΑΓΛΑΡ ΟΖΕΡ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΝΤ: Εδώ μιλάμε για πυραύλους αέρος-αέρος , ήταν σε φάση αγοράς και είναι σημαντικό νέο για την Αεροπορία μας, θα την ενισχύσουν.

ΣΑΪΝΟΥΡ ΤΕΖΕΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ. HABER GLOBAL: Θα χρησιμοποιηθούν στα F-16 η στα F-35

ΤΣΑΓΛΑΡ ΟΖΕΡ: Eκεί θα χρησιμοποιηθούν

ΜΑΣΟΥΜ ΤΟΥΡΚΕΡ- ΠΡΩΗΝ ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Αυτό σημαίνει πως χαλαρώνουν ένα μέρος των κυρώσεων. φυσικά! εδώ εφαρμόζουν κυρώσεις.

ΤΣΑΓΛΑΡ ΟΖΕΡ: Η αλήθεια είναι πως το θέμα των F-16 και των F-35 είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, όμως είναι θετικό γεγονός που δόθηκε θετική απάντηση στο αίτημα της Τουρκίας. Ίσως να έχει μια μικρή θετική επιρροή στα άλλα ζητήματα όμως τα F-16 και τα F-35 είναι άλλο πράγμα , άλλη διαδικασία.

ΓΚΙΟΥΛΡΟΥ ΓΚΕΖΕΡ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: «Θέλω να πω πως η κυβέρνηση Μπάιντεν καθυστερούσε αυτές τις διαδικασίες. Είναι σημαντικό πως ανακοινώθηκε αυτό το νέο, την ώρα που ο Τραμπ βρίσκεται στην περιοχή. Αυτό που λέει η κυβέρνηση Τραμπ είναι πως η Τουρκία παίζει σημαντικό και δημιουργικό ρόλο στην περιοχή και δεν πρέπει να συνεχίζουμε να τιμωρούμε την Τουρκία».

Ύμνοι Ρούτε για Ερντογάν

Δελτίο ειδήσεων NTV: O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος βρίσκεται στην Αττάλεια για την άτυπη σύνοδο του ΝΑΤΟ και μίλησε για τον ρόλο της Τουρκίας εντός της Συμμαχίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ μίλησε ως πολύ σημαντικό γεγονός την αυτοδιάλυση του PKK.

«H Τουρκία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το ΝΑΤΟ σε πολλά μέτωπα. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας απίστευτος ηγέτης εντός του ΝΑΤΟ και είναι ένας άνθρωπος που γίνεται σεβαστός από όλους τους ομολόγους του. H τουρκική αμυντική βιομηχανία είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ. Οι βιομηχανίες του Τέξας δεν θα είχαν πετύχει την παραγωγή τους αν δεν υπήρχε η συνεργασία με τις τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Εντός της Συμμαχίας πρέπει να αναπτύξουμε την αμυντική βιομηχανία» είπε ο Μαρκ Ρούτε.

