Εναπόκειται στη Ρωσία να κάνει το επόμενο βήμα για τη διεξαγωγή πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει δείξει σαφώς ότι είναι έτοιμη για μια κατάπαυση του πυρός και άμεσες συνομιλίες με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Εναπόκειται τώρα στους Ρώσους να διασφαλίσουν ότι θα κάνουν τα επόμενα απαραίτητα βήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούτε.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι μπορεί να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Μόσχας-Κιέβου στην Τουρκία.

Εχθές, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Μετά τη συνάντησή τους, ο Ρούτε δήλωσε ότι «υπάρχει πραγματικά μια ευκαιρία να σημειωθεί πρόοδος για ειρήνη». Επίσης, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

