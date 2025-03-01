Ζελένσκι: Είναι πολύ σημαντικό η Ουκρανία να ακούγεται και να μην ξεχαστεί

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι «πολύ σημαντικό» να ακούγεται τι συμβαίνει στη χώρα του και κανείς να μην την ξεχάσει.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε μία ημέρα μετά την αντιπαράθεση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η Ουκρανία να ακούγεται και κανείς να μην την ξεχάσει, ούτε στη διάρκεια του πολέμου ούτε μετά», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι την οποία συνόδευσε με εικόνες από τη συνάντησή του με μια ουκρανική κοινότητα στην Ουάσινγκτον,

«Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους στην Ουκρανία να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι τα συμφέροντά τους εκπροσωπούνται σε κάθε χώρα, σε κάθε γωνιά της γης», τόνισε.

I visited Ukraine House in Washington where I met with the Ukrainian community.



It is crucial for us that Ukraine's voice continues to be heard and that no one forgets about it—both during the war and after. People in Ukraine must know that they are not alone, and that their… pic.twitter.com/Z36s2T42SS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

