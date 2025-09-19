Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι χαρακτηρίζει το κίνημα Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησής του να απειλήσει τους φιλελεύθερους διαδηλωτές μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σημειώνουν οι New York Times.

Ο Τραμπ είχε κάνει την ίδια δήλωση τον Μάιο του 2020, αλλά δεν προέκυψε τίποτα στην πορεία. Και υπάρχουν σημαντικές πραγματικές και νομικές προκλήσεις για οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει επίσημα την Antifa ως τρομοκρατική ομάδα.

Τι είναι η Antifa

Είναι μια διάχυτη και μερικές φορές βίαιη κουλτούρα διαμαρτυρίας ακροαριστερών ακτιβιστών που θέλουν να σταματήσουν την ακροδεξιά. Το κίνημα συνδέεται με μια επιθετική μορφή διαμαρτυρίας που οι οπαδοί του αποκαλούν «άμεση δράση», η οποία μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει τα όρια και να καταλήξει σε παράνομες ή βίαιες δραστηριότητες, όπως το σπάσιμο βιτρινών καταστημάτων ή η πυρπόληση αστυνομικών αυτοκινήτων, αναφέρουν οι New York Times.

«Το «αντίφα» είναι συντομογραφία του αντιφασιστικό και χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί σε ακτιβιστές και διαδηλωτές που υποστηρίζουν πιο άμεσες μεθόδους αντιμετώπισης της ακροδεξιάς», δήλωσε ο Τζάρετ Χολτ, ερευνητής εξτρεμιστικών κινημάτων στην Open Measures, μια εταιρεία που παρακολουθεί τις επιρροές στο διαδίκτυο.

«Μερικοί που έχουν αυτοαποκαλεστεί με τον όρο έχουν εμπλακεί σε απειλητικές ή βίαιες συμπεριφορές, αλλά αυτά τα άτομα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό αριθμό ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται με τον όρο αυτό».

Είναι η Antifa πραγματικά μια οργάνωση;

Όχι.

Η Antifa είναι μια ετικέτα για μια πολιτική υποκουλτούρα ή ένα στυλ διαμαρτυρίας. Το φαινόμενο δεν έχει ηγέτη, διαδικασία μύησης, μέλη, έδρα, τραπεζικό λογαριασμό ή κεντρική δομή.

Η Cynthia Miller-Idriss, καθηγήτρια στο American University που μελετά τον εγχώριο εξτρεμισμό, δήλωσε ότι η Antifa είναι μια ιδέα που μπορεί να κινητοποιήσει τους ανθρώπους. Την συνέκρινε με έννοιες ή ιδεολογίες όπως η «λευκή υπεροχή» και ο «ισλαμικός εξτρεμισμός», σε αντίθεση με συγκεκριμένες ομάδες όπως η Aryan Brotherhood ή η Al Qaeda.

«Μπορεί να υπάρχουν μικρές ομάδες οργανωμένες γύρω από την antifa σε μια γειτονιά ή κοινότητα που συναντιούνται και μοιράζονται αυτή τη στάση, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να το δούμε ως συνδεδεμένο σε μια οργανωτική μορφή που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί», είπε, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει κανένας εμπειρογνώμονας που να έχω ακούσει να έχει προσδιορίσει την antifa ως πραγματική οργάνωση», πρόσθεσε.

Τι είπε ο Τραμπ

Ανακοίνωσε την απόφαση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απείλησε να διερευνήσει όσους χρηματοδοτούν την Antifa.

«Με χαρά ενημερώνω τους πολλούς πατριώτες των ΗΠΑ ότι ορίζω την Antifa, μια άρρωστη, επικίνδυνη, ριζοσπαστική αριστερή καταστροφή, ως σημαντική τρομοκρατική οργάνωση», έγραψε. «Θα προτείνω επίσης να διερευνηθούν διεξοδικά, σύμφωνα με τα υψηλότερα νομικά πρότυπα και πρακτικές, όσοι χρηματοδοτούν την ANTIFA», πρόσθεσε.

Μπορεί η Αμερική να χαρακτηρίσει εγχώριες ομάδες ως τρομοκρατικές;

Όχι.

Ο ομοσπονδιακός νόμος εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία να χαρακτηρίζει ομάδες του εξωτερικού ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις». Ο νόμος παρέχει σε αυτές τις ομάδες το δικαίωμα σε ακροαματική διαδικασία για να αμφισβητήσουν τον χαρακτηρισμό. Εάν ο χαρακτηρισμός παραμείνει, η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ομάδων και καθιστά ποινικό αδίκημα την παροχή υλικής υποστήριξης σε αυτές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αντίστοιχος νόμος για την εγχώρια τρομοκρατία, όπως σημείωσε η Mary McCord, πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής της διεύθυνσης εθνικής ασφάλειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά το τέλος της θητείας του Ομπάμα και τους πρώτους μήνες της πρώτης θητείας του Τραμπ.

«Ο Τραμπ μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει, αλλά δεν υπάρχει νομική εξουσία για να χαρακτηρίσει μια εγχώρια ομάδα ως τρομοκρατική οργάνωση, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η Antifa είναι μια οργάνωση και όχι απλώς μια ιδεολογία», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι η δήλωσή του δεν έχει νομικό αντίκτυπο. Σίγουρα δεν προκαλεί ποινικές κατηγορίες για τρομοκρατία, όπως η παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε.

Ο Όρμπαν στο πλευρό του Τραμπ

Ο Oύγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουγγαρία θα ακολουθήσει το παράδειγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και θα χαρακτηρίσει την Antifa, ως τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το CNN.

Ο Όρμπαν, ο οποίος έχει αποδυναμώσει τους θεσμούς της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων που βρίσκεται στην εξουσία, δήλωσε ότι είναι «ευχαριστημένος» με την απόφαση του Τραμπ να κατατάξει την Antifa ως «σημαντική τρομοκρατική οργάνωση» στις ΗΠΑ και ότι η Ουγγαρία θα πράξει το ίδιο.

«Η Antifa είναι τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε ο Όρμπαν στο κρατικό ραδιόφωνο. «Ήρθε η ώρα και στην Ουγγαρία οργανώσεις όπως η Antifa να χαρακτηριστούν τρομοκρατικές οργανώσεις, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», επεσήμανε.

Ο Όρμπαν, υπέρμαχος αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «μη φιλελεύθερη δημοκρατία», συχνά θεωρείται ως πηγή έμπνευσης για την πολιτική του Τραμπ. Ο Όρμπαν έχει γίνει ο αγαπημένος των συντηρητικών του MAGA, και ο Αμερικανός πρόεδρος τον έχει επαινέσει ως «πολύ μεγάλο ηγέτη» και «πολύ ισχυρό άνδρα». Ενώ οι επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ κατηγορούν τον πρόεδρο ότι εφαρμόζει τακτικές που χρησιμοποιούνται στην Ουγγαρία, η ανακοίνωση του Όρμπαν δείχνει ότι η σχέση μπορεί να λειτουργήσει και προς τις δύο κατευθύνσεις.

