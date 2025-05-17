Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 17:00 ώρα Ελλάδας) θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τα βασικά θέματα της συνομιλίας θα είναι ο τερματισμός του «λουτρού αίματος» που, σύμφωνα με τον ίδιο, κοστίζει τη ζωή σε περισσότερους από 5.000 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες την εβδομάδα, καθώς και το εμπόριο.

Ειδικότερα ο Τραμπ έγραψε ότι «θα μιλήσω, τηλεφωνικά, με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας τη Δευτέρα, στις 10:00 π.μ. Τα θέματα της συνομιλίας θα είναι ο τερματισμός του «λουτρού αίματος» που σκοτώνει, κατά μέσο όρο, περισσότερους από 5.000 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες την βδομάδα, καθώς και το εμπόριο. Στη συνέχεια θα μιλήσω με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας και έπειτα, μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, με διάφορα μέλη του ΝΑΤΟ. Ελπίζω να είναι μια παραγωγική ημέρα, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να τελειώσει αυτός ο πολύ βίαιος πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί.»



Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι μετά την επικοινωνία με τον Πούτιν, θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με διάφορους ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εδώ και τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στην Κωσνταντινούπολη χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η Μόσχα επανέλαβε τις γνωστές, σκληρές απαιτήσεις της, χωρίς να υπάρξει πρόοδος σε ουσιώδη ζητήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν σε περιοδεία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν συνομιλήσει απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει στάση στην Κωνσταντινούπολη εφόσον υπήρχε πιθανότητα προόδου – κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών, η ρωσική πλευρά απαίτησε από την Ουκρανία να υιοθετήσει καθεστώς ουδετερότητας, χωρίς παρουσία ξένων στρατευμάτων ή όπλων μαζικής καταστροφής, να εγκαταλείψει οποιαδήποτε διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων και να αποδεχθεί την απώλεια της Κριμαίας και τεσσάρων ακόμα περιοχών, τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλήρως.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία ξεκαθάρισε πως ο πρόεδρος Πούτιν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μόνο αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τις πέντε αυτές περιοχές και τις παραδώσει, με την απαίτηση να αναγνωριστούν διεθνώς ως ρωσικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.