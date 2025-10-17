Η Τουρκία σχεδιάζει να προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Συρία και να συνάψει συμφωνία που θα της επιτρέπει να στοχεύει Κούρδους μαχητές που δραστηριοποιούνται κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν την προμήθεια θωρακισμένων οχημάτων, drones, πυροβολικού, πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας τις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Bloomberg. Ο εξοπλισμός θα αναπτυχθεί στη βόρεια Συρία, για την αποφυγή εντάσεων με το Ισραήλ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η προεδρία της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει ενώ και το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.

Οι προγραμματισμένες αποστολές της Τουρκίας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα, πρώην μέλος της Αλ Κάιντα, ο οποίος ηγήθηκε της ανατροπής του δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους και επιδιώκει να ενώσει τη χώρα υπό την ηγεσία του. Οι στρατιωτικές προμήθειες αναμένεται να βοηθήσουν τον Σαράα να ανασυγκροτήσει τον εθνικό στρατό, μετά την καταστροφή μεγάλου μέρους του στρατιωτικού οπλοστασίου της Συρίας από το Ισραήλ αμέσως μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει επίσης την ανησυχία της Άγκυρας για τη βορειοανατολική Συρία, η οποία συνορεύει με την Τουρκία και ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ. Μια ομάδα με επιρροή εντός των SDF, η κουρδική YPG, είναι συνδεδεμένη με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) — την αυτονομιστική ομάδα που διεξήγαγε έναν 40ετή πόλεμο για την αυτονομία της κατά της Τουρκίας και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική ομάδα από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τουρκία και η Συρία έχουν συζητήσει την επέκταση μιας σχεδόν 30 ετών συμφωνίας ασφάλειας που επιτρέπει στην πρώτη να επιτίθεται σε κουρδικούς μαχητές που δραστηριοποιούνται κοντά στα σύνορα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Η Τουρκία επιθυμεί να επεκτείνει το επιτρεπόμενο εύρος από τα 5 χιλιόμετρα που ισχύει σήμερα σε 30 χιλιόμετρα, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα καταθέσει τα όπλα και θα διαλυθεί, αλλά η ειρηνευτική διαδικασία προχωράει αργά λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με τη διαδικασία αφοπλισμού και τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η Τουρκία για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των Κούρδων.

Η Τουρκία βασίζεται στον Σαράα για να αντισταθεί στις απαιτήσεις των Κούρδων για μεγαλύτερη αυτονομία, ιδίως σε περιοχές κατά μήκος των συνόρων τους, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Η Άγκυρα θέλει επίσης ο Σύρος ηγέτης να περιορίσει την πρόσβαση των SDF στα πετρελαϊκά κοιτάσματα, λόγω ανησυχιών ότι τα κεφάλαια διοχετεύονται στο PKK, ανέφεραν οι πηγές.

Οι SDF και ο Σαράα υπέγραψαν συμφωνία τον Μάρτιο, σύμφωνα με την οποία η μαχητική ομάδα αναμενόταν να ενταχθεί στον εθνικό στρατό της Συρίας. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί ακόμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.