Ο Τραμπ αναμένει σύντομα την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει σύντομα την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα προσχωρήσει στη συμφωνία που ομαλοποίησε τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων αραβικών κρατών.

«Ελπίζω να δω τη Σαουδική Αραβία να εντάσσεται στη συμφωνία, και ελπίζω να δω και άλλες χώρες να προσχωρήσουν. Πιστεύω ότι όταν προσχωρήσει η Σαουδική Αραβία, θα προσχωρήσουν όλοι», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή στο Fox Business.

Πηγή: skai.gr

