Συνάντηση Τραμπ με τον Σαουδάραβα διάδοχο στις 18 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο στις 18 Νοεμβρίου, μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Η επίσκεψη θα αποτελέσει την πρώτη του μπιν Σαλμάν στην Ουάσινγκτον από τότε που ο Τραμπ εξελέγη στη δεύτερη προεδρική θητεία.

Νωρίτερα οι Financial Times είχαν μεταδώσει ότι η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για μια αμυντική συμφωνία παρόμοια με εκείνη που υπεγράφη τον περασμένο μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Κατάρ, που θα προβλέπει ότι οποιαδήποτε επίθεση στο εμιράτο θα θεωρείται απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το Ριάντ ελπίζει ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί όταν ο de facto ηγέτης του, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. To βασίλειο προσβλέπει σε μια «ισχυρή» συμφωνία, που θα περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Ερωτηθείς για την πιθανή αμυντική συμφωνία, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε: ότι «υπάρχουν συζητήσεις για την υπογραφή κάποιου κειμένου όταν έρθει ο πρίγκιπας διάδοχος, αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν ρευστές».

Πηγή: skai.gr

