Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το Comedy Central αποφάσισε να μην προβάλλει ξανά σε επανάληψη το πρόσφατο επεισόδιο του «South Park» που τον σατίριζε. Ωστόσο, το επεισόδιο παραμένει διαθέσιμο για streaming στο Paramount.

Το επεισόδιο με τίτλο «Got a Nut», που έκανε πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου, παρακολουθεί τον χαρακτήρα Κλάιντ Ντόνοβαν (με τη φωνή του συνδημιουργού Τρέι Πάρκερ) να ξεκινά ένα podcast στο οποίο εκφράζει προσβλητικές απόψεις, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Δεν μπορείς να εμπιστευτείς τους Εβραίους, οι λευκοί είναι οι πραγματικά υποβαθμισμένοι και οι γυναίκες ανήκουν στο σπίτι».

Στη συνέχεια στήνει ένα τραπέζι στο δημοτικό σχολείο του South Park για να «κατατροπώσει τους woke φιλελεύθερους μαθητές», προσκαλώντας τους συμμαθητές του να σταθούν στο μικρόφωνο και να τον «διαψεύσουν» — θυμίζοντας έντονα τη μορφή εκδήλωσης στην οποία σκοτώθηκε ο Κερκ την Τετάρτη. Ζηλεύοντας την επιτυχία του, ο Κάρτμαν (επίσης με τη φωνή του Πάρκερ) καυγαδίζει με τον Κλάιντ και παίρνει τη θέση του, φορώντας ρούχα και χτένισμα που μιμούνται ξεκάθαρα τον Κερκ. Αργότερα, ο Κλάιντ λαμβάνει το βραβείο «Charlie Kirk Award for Young Master Debaters».

Ο Κερκ είχε αντιδράσει θετικά στο teaser του επεισοδίου που είχε προβληθεί τον Ιούλιο. «Ειλικρινά, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι γέλασα λίγο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε «South Park» στο λύκειο και χαρακτηρίζοντας τη σειρά «ισότιμο θύτη όλων». «Είναι κάπως αστείο, και δείχνει το πολιτισμικό αποτύπωμα και την απήχηση που έχει καταφέρει να αποκτήσει το κίνημά μας. Το βλέπω σαν παράσημο».

«Εμείς οι συντηρητικοί πρέπει να μπορούμε να δεχόμαστε το αστείο. Δεν πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά», πρόσθεσε. «Αυτό είναι κάτι που η αριστερά έκανε πάντα, με μεγάλη ζημιά για την ίδια και το κίνημά της. Κοίτα, αυτοί είναι επαγγελματίες κωμικοί. Μάλλον θα με σατιρίσουν, και θεωρώ ότι αυτό είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει να βρίσκεσαι στη δημόσια ζωή και να προσπαθείς να κάνεις τη διαφορά».

Αν και τα σχόλια του Κερκ έγιναν πριν προβληθεί ολόκληρο το επεισόδιο, η φωτογραφία προφίλ του «The Charlie Kirk Show» τόσο στο Instagram όσο και στο TikTok είναι αυτή τη στιγμή στιγμιότυπα από τον Κάρτμαν ντυμένο ως Κερκ.

Το Variety δεν έλαβε απάντηση στο αίτημα που απηύθυνε σε εκπρόσωπο του Πάρκερ και του συνδημιουργού Ματ Στόουν.

Πηγή: skai.gr

