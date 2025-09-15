Λογαριασμός
Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια - 2 συλλήψεις Λευκορώσων

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση αυτή και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, λέει ο Τουσκ

Τουσκ

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Μπελβέντερ δηλαδή το πολωνικό προεδρικό παλάτι, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου που καταγράφηκαν στη χώρα.

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση αυτή και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Η ανάρτηση του Πολωνού πρωθυπουργού:

