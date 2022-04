Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Ταξίδι στο Κίεβο πραγματοποίησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όπου και συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ταξίδι δεν είχε προαναγγελθεί και έγινε γνωστό μέσω φωτογραφίας από τη συνάντηση των δύο ηγετών που ανήρτησε στο Twitter η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνοδευόμενη από τη λέξη «έκπληξη».

Τον περασμένο μήνα είχε αναφερθεί πως ο κ. Τζόνσον είχε ζητήσει από τους συνεργάτες του να εξετάσουν τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα μιας επίσκεψής του στο Κίεβο.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι στο Λονδίνο εμφανίζονταν διστακτικοί, ωστόσο έκτοτε οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από τα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας.

⚡️⚡️British PM Boris Johnson meets with President Volodymyr Zelensky in Kyiv on April 9, in what appears to be an unannounced visit.



Source: Andrij Sybiha, deputy head of Zelensky's administration. pic.twitter.com/Vxhqi656Hb