Συνάντηση Νετανιάχου με Έλον Μασκ στις ΗΠΑ - Τι συζήτησαν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι συναντήθηκε με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον επιχειρηματία Ίλον Μασκ, τον επικεφαλής εταιρειών όπως η Tesla, προχθές Τετάρτη, μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Συζητήσαμε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ΤΝ (σ.σ. τεχνητής νοημοσύνης), τον αντίκτυπό της στην οικονομία και στην κοινωνία, κι εξερευνήσαμε τρόπους για την τεχνολογική συνεργασία (σ.σ. των εταιρειών του κ. Μασκ) με το Ισραήλ», σημείωσε ο κ. Νετανιάχου μέσω X — του πρώην Twitter, που, παρεμπιπτόντως, ανήκει επίσης στον δισεκατομμυριούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

