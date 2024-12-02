Οι Σουηδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τρία άτομα για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, δήλωσαν τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.
Åtal för förberedelse till terroristbrott i Tyresö https://t.co/5zKwi6oMVR— Åklagarmyndigheten (@aklagareSE) December 2, 2024
Η σουηδική εισαγγελική αρχή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι απήγγειλε επίσης κατηγορίες στους τρεις και ένα ακόμη άτομο ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι τα φερόμενα εγκλήματα έλαβαν χώρα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2023 και Μαρτίου 2024.
«Η έρευνα δείχνει ότι τα τρομοκρατικά εγκλήματα έχουν διεθνείς δεσμούς με το IΚ, κυρίως το IΚ στη Σομαλία, αλλά και με άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα για τρομοκρατία στο εξωτερικό», όπως σημειώνεται.
- Νέα τάση στις ΗΠΑ το «πρόσωπο Μαρ α Λάγκο» - Μπότοξ και σολάριουμ αλά Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ
- Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Γεωργία: Συνελήφθη ηγέτης της αντιπολίτευσης - Η Ρωσία κάνει λόγο για απόπειρα ουκρανικού τύπου επανάστασης (Βίντεο)
- Τρεις άνθρωποι πέθαναν και τουλάχιστον 32 νοσηλεύτηκαν αφού έφαγαν θαλάσσια χελώνα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.