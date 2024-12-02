Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρία άτομα κατηγορούνται στη Σουηδία για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας - Συσχετίζονται με το Ισλαμικό Κράτος

Η σουηδική εισαγγελική Aρχή απήγγειλε κατηγορίες σε 3 άτομα για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών που συσχετίζονται με το Ισλαμικό Κράτος

Σουηδία Αστυνομία

Οι Σουηδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τρία άτομα για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, δήλωσαν τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η σουηδική εισαγγελική αρχή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι απήγγειλε επίσης κατηγορίες στους τρεις και ένα ακόμη άτομο ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι τα φερόμενα εγκλήματα έλαβαν χώρα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2023 και Μαρτίου 2024.

«Η έρευνα δείχνει ότι τα τρομοκρατικά εγκλήματα έχουν διεθνείς δεσμούς με το IΚ, κυρίως το IΚ στη Σομαλία, αλλά και με άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα για τρομοκρατία στο εξωτερικό», όπως σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σουηδία τρομοκρατία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark