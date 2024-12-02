Οι Σουηδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τρία άτομα για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, δήλωσαν τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Åtal för förberedelse till terroristbrott i Tyresö https://t.co/5zKwi6oMVR December 2, 2024

Η σουηδική εισαγγελική αρχή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι απήγγειλε επίσης κατηγορίες στους τρεις και ένα ακόμη άτομο ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι τα φερόμενα εγκλήματα έλαβαν χώρα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2023 και Μαρτίου 2024.

«Η έρευνα δείχνει ότι τα τρομοκρατικά εγκλήματα έχουν διεθνείς δεσμούς με το IΚ, κυρίως το IΚ στη Σομαλία, αλλά και με άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα για τρομοκρατία στο εξωτερικό», όπως σημειώνεται.

