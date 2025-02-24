Ο πάπας Φραγκίσκος ξύπνησε και συνεχίζει να του χορηγείται η φαρμακευτική αγωγή, αναφέρεται στη νεότερη ανακοίνωση του Βατικανού.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως «η διάθεση (του πάπα) είναι καλή», ότι δεν αισθάνεται πόνους και τρέφεται κανονικά.

Μέχρι σήμερα το βράδυ αναμένεται νέα, αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ποντίφικα.

Ειδικοί τονίζουν κατά τη σημερινή, 10η ημέρα νοσηλείας του πάπα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ελαφράς νεφρικής ανεπάρκειας η οποία προέκυψε χθες, Κυριακή.

Χθες βράδυ, τέλος, σε εκκλησίες μεγάλων ιταλικών πόλεων - αρχίζοντας από τη Ρώμη και την Μπολόνια- οι πιστοί προσευχήθηκαν υπέρ της ίασης του Φραγκίσκου και της επιστροφής του στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, στο Βατικανό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

