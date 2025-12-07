Λογαριασμός
Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου: Ένοπλοι αστυνομικοί στο σημείο - Τουλάχιστον δύο συλλήψεις (Βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό στο αεροδρόμιο Χίθροου, ένοπλοι αστυνομικοί έχουν σπεύσει στον τερματικό σταθμό 3 - Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά επίσης στο σημείο

UPDATE: 11:58
Heathrow

Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όπου ένοπλοι αστυνομικοί έχουν σπεύσει στον τερματικό σταθμό 3. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί επίσης ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με νεότερς πληροφορίες, η αστυνομία λέει ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Οι σήραγγες που οδηγούν στο αεροδρόμιο έχουν κλείσει και έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια του μετρό. Το Sky News έχει πληροφορίες ότι κάποιοι άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στο αεροδρόμιο, αλλά τα τραύματά τους δεν θεωρούνται σοβαρά.

Οι αρχές έχουν δώσει αυστηρή εντολή στους οδηγούς να παραμείνουν μέσα στα οχήματά τους, ενώ η είσοδος στο πάρκινγκ του τερματικού 3 έχει αποκλειστεί. Το γεγονός έχει δημιουργήσει μεγάλη συμφόρηση, με οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα χωρίς δυνατότητα εισόδου ή εξόδου από τη ζώνη αποβίβασης.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το περιστατικό. Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό 3. Θα σας παρέχουμε σύντομα ενημερώσεις».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βρετανία Λονδίνο Χίθροου
