Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όπου ένοπλοι αστυνομικοί έχουν σπεύσει στον τερματικό σταθμό 3. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί επίσης ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με νεότερς πληροφορίες, η αστυνομία λέει ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

My son gassed at London Heathrow pic.twitter.com/sc7U9OeUZ8 December 7, 2025

Οι σήραγγες που οδηγούν στο αεροδρόμιο έχουν κλείσει και έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια του μετρό. Το Sky News έχει πληροφορίες ότι κάποιοι άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στο αεροδρόμιο, αλλά τα τραύματά τους δεν θεωρούνται σοβαρά.

Οι αρχές έχουν δώσει αυστηρή εντολή στους οδηγούς να παραμείνουν μέσα στα οχήματά τους, ενώ η είσοδος στο πάρκινγκ του τερματικού 3 έχει αποκλειστεί. Το γεγονός έχει δημιουργήσει μεγάλη συμφόρηση, με οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα χωρίς δυνατότητα εισόδου ή εξόδου από τη ζώνη αποβίβασης.

Who knows what’s happening at Heathrow T3, stuck here for nearly an hour and armed police searching every car about pic.twitter.com/opjT8FffZs — Fin Fraser (@_finfraser) December 7, 2025

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το περιστατικό. Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό 3. Θα σας παρέχουμε σύντομα ενημερώσεις».

