Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον, καθώς η αστυνομία του Καπιτωλίου ερευνά απειλή για βόμβα στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC), με τις αρχές να καλούν το προσωπικό της Γερουσίας να μείνει μακριά από την περιοχή.

Σε email που εστάλη σε γραφεία της Γερουσίας αναφέρεται ότι «το προσωπικό καλείται να μείνει μακριά από την περιοχή της αστυνομικής δραστηριότητας», ενώ σημειώνεται πως θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

