Ρίο: Ξανά στο μικροσκόπιο ο θάνατος βρέφους το 2013

Νέα στοιχεία για τον θάνατο βρέφους που έφυγε από τη ζωή το 2013 και παρά τα σημάδια κακοποίησης που είχαν καταγραφεί στο σώμα του από τους γιατρούς του νοσοκομείου του Ρίου, ιατροδικαστής αποφάνθηκε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και θάνατο από παθολογικά αίτια.

Η υπόθεση είχε κλείσει ωστόσο η αστυνομία ερευνά ξανά τον θάνατο αυτού του μωρού στο περιθώριο των θανάτων των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου αλλά και τις ομολογίες της Ειρήνης Μουρτζούκου για τις δολοφονίες των παιδιών της και άλλων μωρών, αφού η υπόθεση μοιάζει να έχει πολλά σκοτεινά σημεία, για την οποία εγείρονται ερωτήματα.

Το μωρό οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με σημάδια, σύμφωνα με τους γιατρούς βαριάς κακοποίησης.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν κακώσεις στο σώμα του, κατάγματα, αιματώματα στα μάτια και κάποια παλαιά κατάγματα.

Τα ευρήματα δεν μπορούσαν να αποκλείσουν την πιθανότητα μη τραυματικής κάκωσης και γι αυτό ζητήθηκε και ενημερώθηκαν επί του θέματος ιατροδικαστική υπηρεσία και Αστυνομία

Ωστόσο, η ιατροδικαστική γνωμάτευση του Ανδρέα Γκότση απέδωσε τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Μετά από δικαστήριο οι γονείς αθωώθηκαν.

Η μητέρα του βρέφους μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Power Talk», συνοψίζοντας πως «το βράδυ που πήγαμε να το ταΐσουμε έβγαλε γάλα με αίμα και μας έμεινε στα χέρια. Ήταν κλινικά νεκρός και τον πήγαμε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων και από το Νοσοκομείο Ιωαννίνων, τον πήγαμε στο Νοσοκομείο Πάτρας. Έκατσε εννέα μέρες και έφυγε από τη ζωή. Αυτό είχε το παιδί».

Περιγράφει πως εκείνο το βράδυ πρόσεχε το παιδί η μητέρα της προκειμένου εκείνη και ο πατέρας να απουσιάσουν, μετά την έξοδό τους αποφάσισαν να ταΐσουν το παιδί με τον πατέρα να το κρατά απασχολημένο και να παίζει μαζί του όσο εκείνη προετοίμαζε το γάλα.

Μάλιστα αναφέρει πως και οι δύο ήταν δίπλα στο παιδί κατά τη σίτιση.

«Συνήθως ταΐζουμε μαζί», εξηγεί.

Η 33χρονη, σήμερα, γυναίκα δηλώνει πλήρη άγνοια όσον αφορά το πως μπορεί να έχουν προκύψει γνωματεύσεις κακοποίησης αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «όταν τον βάλαμε στο ασθενοφόρο από τα Γιάννενα, δεν είχε κάποια μελανιά. Επάνω στο σωματάκι του δεν φαινόταν κάτι».

Δεύτερο παιδί τραυματισμένο

Τον Μάιο του 2014, οι ίδιοι γονείς μετέφεραν το δεύτερο παιδί τους τραυματισμένο στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Εκείνο επέζησε.

Το Χαμόγελο του Παιδιού έλαβε αναφορά τον Απρίλιο του 2014, η οποία ως εξαιρετικά επείγουσα προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αυτήν, οι δύο γονείς κακοποίησαν σωματικά το βρέφος τους, το οποίο πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη γειτονιά με γύψο στο πόδι.

«Την είχα ξαπλώσει μαζί με τον μπαμπά της στο κρεβάτι και γύρισε απότομα και της πάτησα το ποδαράκι κάτω στο κότσι», σχολιάζει η μητέρα στο περιθώριο του συγκεκριμένου περιστατικού συνοψίζοντας πως το παιδί φόρεσε μετά απλώς έναν νάρθηκα.

«Σήμα» στο «Χαμόγελο του παιδιού»

Τον Φεβρουάριο του 2016 το «Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα μεταφοράς ενός βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο «Κέντρο Βρεφών Μητέρα», καθώς είχε αφαιρεθεί η γονική μέριμνα εξαιτίας ακαταλληλότητας.

Σύμφωνα με τη μητέρα αυτό συνέβη γιατί υπήρχε ιστορικό ανάμεσα σε εκείνη και στο σύζυγό της, καθώς υφίστατο και ο θάνατος του ενός παιδιού «και δεν ήξεραν ακόμη και είχαμε τα δικαστήρια».

Η 33χρονη υποστήριζε τότε πως ο σύζυγός της μπορεί να ήταν οξύθυμος και επιθετικός απέναντί της, αλλά δε χτυπούσε τα παιδιά τους.

Στο νοσοκομείο του Ρίου ψυχολόγος συνομίλησε χωριστά, αλλά και από κοινού με τους δύο γονείς.

Οι σημειώσεις της τις τελευταίες ημέρες του 2012 και στις αρχές του 2013 αποτυπώνουν στοιχεία της προσωπικότητάς τους.

Ο άνδρας, ανέφερε για τη σύζυγο του «ότι θέλει ξύλο για να διαβάσει, να μπει στη νοσηλευτική και θα τη δείρει τώρα για να στρώσει».

Δεν γνώριζε ωστόσο από τι έγιναν τα χτυπήματα.

Οσο για τη 33χρονη, αυτή προσπάθησε να αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του συζύγου. Για τα σημάδια του παιδιού επέμενε πως δεν γνωρίζει τίποτα και ότι στο σπίτι είναι όλα τέλεια.

Ο πατέρας του βρέφους, στο σήμερα, είναι κρατούμενος και έχει ήδη καταδικαστεί δύο φορές για την κακοποίηση της μητέρας του βρέφους.

Πηγή: skai.gr

