Αυστρία: Άνοιξε ο σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ μετά από προσωρινό κλείσιμο λόγω διαρροής επικίνδυνης ουσίας

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον κεντρικό σταθμό της αυστριακής πόλης του Σάλτσμπουργκ επαναλήφθηκε, αφού η διαρροή επικίνδυνης χημικής ουσίας από εμπορικό τρένο είχε οδηγήσει νωρίτερα τη Δευτέρα στο κλείσιμο του σταθμού, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας OBB σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το κλείσιμο διήρκεσε μία ώρα και 20 λεπτά, αλλά αναμένονται καθυστερήσεις και ορισμένες ακυρώσεις μέχρι αργά το βράδυ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Το Σάλτσμπουργκ βρίσκεται κοντά στα γερμανικά σύνορα και αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

