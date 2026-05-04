Πρόεδρος Λιβάνου: Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συνάντηση με τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι τώρα «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχει γυρισμός από τις διαπραγματεύσεις.

Σε δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Αούν, ο πρόεδρος του Λιβάνου ανέφερε ότι πρέπει πρώτα να επιτευχθεί μια συμφωνία για την ασφάλεια και να «σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον μας, προτού θέσουμε το ζήτημα μιας συνάντησης μεταξύ μας».

Ακόμη, σημείωσε ότι η Βηρυτός είναι έτοιμη να «επιταχύνει τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για αυτό».

«Οι στόχοι σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις βασίζονται στην αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη μας και στην επιστροφή των κρατουμένων. Επιμένουμε στην υιοθέτηση της διπλωματικής επιλογής, αφού η επιλογή του πολέμου απέδειξε ότι δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Αούν.

Πηγή: skai.gr

