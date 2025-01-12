Για έκτη συνεχόμενη ημέρα σπίτια παραδίδονται στις φλόγες στο Λος Άντζελες παρά την «τιτάνια» προσπάθεια των πυροσβεστών να αποτρέψουν την εξάπλωση των φονικών πυρκαγιών, με τον εφιάλτη να μοιάζει να μην έχει τέλος. Στους 16 αυξήθηκαν οι νεκροί, ενώ ακόμα 13 άνθρωποι αγνοούνται, με τα πύρινα μέτωπα να μαίνονται ανεξέλεγκτα και τον χρόνο να μην αποτελεί σύμμαχο, καθώς αναμένεται ενίσχυση των ανέμων.

Οι καιρικές συνθήκες που απειλούν διευρύνουν τα μέτωπα και αναγκάζουν πλέον τις Αρχές σε νέες διαταγές για εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων, ειδικά στην ανατολική πλευρά και στον τομέα του Pacific Palisades,. Την ώρα μάλιστα που οι κάτοικοι επιστρέφουν για να δουν τι μπορεί να διασωθεί μέσα από τις καμμένες περιουσίες τους, οι Αρχές τούς προτρέπουν να μείνουν μακριά, προειδοποιώντας ότι η στάχτη μπορεί να περιέχει επιβλαβή υλικά, όπως μόλυβδο και αμίαντο.

Παράλληλα, σημειώθηκαν νέες συλλήψεις για πλιάτσικο σε περιοχές όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Δύο μάλιστα εκ των δραστών παρίσταναν τους πυροσβέστες. Στη μάχη που δίνεται στα πύρινα μέτωπα συνδράμουν πλέον πυροσβεστικές ομάδες που εστάλησαν από τις Πολιτείες του Τέξας, του Κολοράντο, της Γιούτα, της Νεβάδα, του Όρεγκον και της Ουάσινγκτον, ενώ ενισχύσεις έστειλε τόσο ο Καναδάς όσο και το Μεξικό.

Χωρίς ρεύμα περίπου 35.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Στο μεταξύ, 34.646 σπίτια και επιχειρήσεις βρίσκονται αυτήν την ώρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον Guardian , με βάση μια συσκευή εντοπισμού που παρακολουθεί τις διακοπές ρεύματος σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές ενδέχεται να αποδειχθούν οι πιο δαπανηρές στην αμερικανική ιστορία. Η AccuWeather εκτιμά πως οι ζημιές θα έχουν αξία που θα κυμανθεί από τα 135 ως τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι, γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα. Αλλά αυτή την εβδομάδα, η έντασή τους ήταν η υψηλότερη από το 2011, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Πρόκειται για αληθινό εφιάλτη για τους πυροσβέστες, καθώς η Καλιφόρνια, έπειτα από δυο αρκετά βροχερές χρονιές, πλέον πλήττεται από αφύσικα ξηρό χειμώνα, δεν έχουν καταγραφεί βροχές στην πράξη για οκτώ μήνες.

Επιστήμονες δεν έχουν πάψει να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα πιο συχνά μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.