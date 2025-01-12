Περίπου 23.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό της Χερσώνας

Περίπου 23.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία που προκάλεσε ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης της πόλης, ανακοίνωσε την Κυριακή η τοπική στρατιωτική διοίκηση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η επίθεση είχε στόχο την περιοχή Dniprovskiy κατά μήκος του ποταμού Ντίνπρο, μια περιοχή της Χερσώνας που βομβαρδίζεται τακτικά από τα ρωσικά στρατεύματα στην απέναντι όχθη. Ο κυβερνήτης της Χερσώνας, Oleksandr Prokudin, δήλωσε ότι η πόλη της Χερσώνας και περίπου 50 οικισμοί στη γύρω περιοχή έχουν βομβαρδιστεί από τα ρωσικά στρατεύματα τις τελευταίες 24 ώρες. «Ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε τις υποδομές και τις κατοικημένες περιοχές των οικισμών της περιοχής, καταστρέφοντας 2 πολυώροφα κτίρια και 8 ιδιωτικές κατοικίες», δήλωσε ο Prokudin στο Telegram. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε νωρίτερα την Κυριακή τους συμμάχους να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους να προμηθεύσουν την Ουκρανία με όπλα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων για την αντιμετώπιση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.