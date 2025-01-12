Ο αμερικανικός στρατός έχει τεθεί σε ετοιμότητα ανάπτυξης δυνάμεων για την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στο Λος Άντζελες

Στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ έχει τεθεί σε ετοιμότητα ανάπτυξης για την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών που εξαπλώθηκαν ταχύτατα στο Λος Άντζελες, δήλωσε σήμερα στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC "This Week", η Ντιάν Κρίσγουελ, διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ (FEMA).

Η Κρίσγουελ δήλωσε ότι η FEMA έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της προσπάθειας της, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

