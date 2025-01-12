Λογαριασμός
Ο αμερικανικός στρατός έχει τεθεί σε ετοιμότητα ανάπτυξης δυνάμεων για την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ (FEMA) - Η Κρίσγουελ δήλωσε ότι η FEMA έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση

Λος Άντζελες

Στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ έχει τεθεί σε ετοιμότητα ανάπτυξης για την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών που εξαπλώθηκαν ταχύτατα στο Λος Άντζελες, δήλωσε σήμερα στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC "This Week", η Ντιάν Κρίσγουελ, διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ (FEMA).

Η Κρίσγουελ δήλωσε ότι η FEMA έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της προσπάθειας της, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

