Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Αναβολή για την Πέμπτη της έκτακτης συνεδρίασης για το Μεσανατολικό

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέβαλε την έκτακτη συνεδρίασή του σχετικά με «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή» για το απόγευμα της Πέμπτης, κατόπιν αιτήματος του Κατάρ, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει προσωπικά ο πρωθυπουργός της χώρας.

Η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τετάρτης κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, του Πακιστάν και της Σομαλίας, που είχαν ζητήσει άμεση ενημέρωση μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της χώρας του, δηλώνοντας ότι «η ενέργεια του Ισραήλ δεν είχε στόχο το κράτος του Κατάρ. Ο στόχος ήταν και θα παραμείνει σαφής: να πληγούν οι τρομοκράτες της Χαμάς και εκείνοι που ευθύνονται για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ δεν έχει καμία ανοχή και δεν θα έχει καμία ανοχή για τους ηγέτες της Χαμάς όπου κι αν κρύβονται».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

