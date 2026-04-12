Για το Ισραήλ, αυτός ο πόλεμος «δεν θα τελειώσει μέχρι να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση μεταξύ του Ιράν και των πληρεξουσίων του», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «απομένει ακόμη μία εβδομάδα για πιθανές (ειρηνευτικές) συνομιλίες» μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, λίγες ώρες αφότου οι μαραθώνιες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο Λάιτερ είπε ότι δεν πίστευε πως οι συνομιλίες θα «οδηγούσαν κάπου, αλλά ήταν σημαντικό να δοθεί μια ευκαιρία».

Παρόλα αυτά, επανέλαβε με έμφαση τη στήριξή του στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Όταν οι ισραηλινές επιθέσεις εντάθηκαν την Τετάρτη, απείλησαν να εκτροχιάσουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μόνο εκείνη την ημέρα από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 357 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 1.200, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να «συγκρατηθεί λίγο», αν και ο Λάιτερ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι ακριβώς είχε συζητηθεί, λέγοντας ότι «τα επιχειρησιακά ζητήματα δεν συζητούνται στην κυριακάτικη πρωινή τηλεόραση».

«Συζητήσαμε ότι θα κινηθούμε σε συντονισμό με τις προσπάθειες του προέδρου (Τραμπ) στον Κόλπο», ανέφερε, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένουν «σε απόλυτο συγχρονισμό».

Τόνισε επίσης ότι τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης ήταν «στοχευμένα κατά επιχειρησιακών κέντρων της Χεζμπολάχ».

Ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τον Λίβανο, έχουν υπάρξει και κάποιες συνομιλίες με στόχο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες εκεί. Ο Λάιτερ είπε ότι είχε μια «εξαιρετική συνομιλία» την Παρασκευή με τον πρέσβη του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον και τον Αμερικανό πρέσβη στη Βηρυτό.



Πηγή: skai.gr

