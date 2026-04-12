Ένα ξενοδοχείο σε μία από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές του Μαϊάμι κατεδαφίστηκε την Κυριακή, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για κάτι μεγαλύτερο.

Ειδικοί στις κατεδαφίσεις ολοκλήρωσαν την ελεγχόμενη ανατίναξη του πρώην Mandarin Oriental στο Brickell Key, ένα τεχνητό νησί στις εκβολές του ποταμού Μαϊάμι, απέναντι από το κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με αξιωματούχους, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ελεγχόμενη κατεδάφιση στο Μαϊάμι εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Το 23ώροφο κτίριο, το οποίο άνοιξε πριν από 25 χρόνια, κατέρρευσε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν γύρω στις 8:30 π.μ.

Άνθρωποι που παρακολουθούσαν την ανατίναξη με ασφάλεια από μακριά ζητωκραύγαζαν και κατέγραφαν βίντεο με τα κινητά τους, καθώς ο σκελετός του κτιρίου κατέρρεε μετά από μια σειρά ταχέων πυροδοτήσεων. Σκόνη γέμισε σύντομα την ατμόσφαιρα καθώς τα δομικά υλικά κατέπεσαν. Ορισμένοι θεατές φορούσαν μάσκες προσώπου καθώς αποχωρούσαν από την περιοχή.

Engineers implode Mandarin Oriental Miami in Brickell Key pic.twitter.com/xXLDVgmAs4 — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 12, 2026

Οι κάτοικοι σε ακτίνα 244 μέτρων από το κτίριο κλήθηκαν να παραμείνουν μέσα στα διαμερίσματά τους κατά τη διάρκεια της έκρηξης, με τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.

Σύμφωνα με την εταιρεία Swire Properties, η κατεδάφιση θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών του The Residences at Mandarin Oriental, Miami, ενός υπερπολυτελούς συγκροτήματος δύο πύργων με ξενοδοχείο και κατοικίες, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2030.

Η επιχείρηση ακολούθησε σχεδόν δύο χρόνια σχεδιασμού και συντονισμού με εξειδικευμένους εργολάβους και τις αρχές της πόλης, δήλωσαν οι υπεύθυνοι ανάπτυξης. Η μέθοδος της ανατίναξης επιλέχθηκε ως η ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την αναστάτωση και διασφαλίζοντας την ασφάλεια της κοινότητας του Brickell Key.

Η κατάρρευση συνέβη λίγα λεπτά αφότου πυροτεχνήματα με μπλε και ροζ αποχρώσεις εκτοξεύθηκαν κοντά στην κορυφή του κτιρίου.

Πηγή: skai.gr

